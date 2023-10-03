Hindari Etalase Jatuh dari Mobil, Pemotor Ini Tewas Ditabrak Truk

MALANG - Nasib nahas menimpa pemotor di Kabupaten Malang saat menghindari lemari yang terjatuh dari mobil pikap. Pemotor tersebut lantas tewas usai menabrak truk usai berhasil menghindari lemari etalase yang baru diturunkan dari mobil pikap dan terjatuh di jalan raya.

Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik mengungkapkan, bila kejadian tewasnya pemotor akibat menghindari lemari etalase yang terjatuh berlangsung pada Selasa pagi (3/10/2023) sekitar pukul 08.45 WIB. Saat itu Perusahaan Rokok Karya Putra Prima yang berada di Jalan Raya Genangan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, baru saja membeli lemari etalase baru dan dikirimkan ke pabrik.

"Ketika akan menurunkan lemari rak etalase dari mobil pikap tiba-tiba rak etalase warna biru berukuran 160 x 200 sentimeter jatuh ke jalan raya," ucap Taufik, dikonfirmasi pada Selasa (3/10/2023).

Di saat bersamaan saat lemari rak etalase itu jatuh melaju pemotor bernama Supriyono (49) warga Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang berdomisili di Desa Pakisaji, melintasi jalan raya dengan mengendarai Honda Spacy Nopol N 6230 DY.