Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hindari Etalase Jatuh dari Mobil, Pemotor Ini Tewas Ditabrak Truk

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:35 WIB
Hindari Etalase Jatuh dari Mobil, Pemotor Ini Tewas Ditabrak Truk
Petugas saat evakuasi korban kecelakaan lalu lintas di Malang (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Nasib nahas menimpa pemotor di Kabupaten Malang saat menghindari lemari yang terjatuh dari mobil pikap. Pemotor tersebut lantas tewas usai menabrak truk usai berhasil menghindari lemari etalase yang baru diturunkan dari mobil pikap dan terjatuh di jalan raya.

Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik mengungkapkan, bila kejadian tewasnya pemotor akibat menghindari lemari etalase yang terjatuh berlangsung pada Selasa pagi (3/10/2023) sekitar pukul 08.45 WIB. Saat itu Perusahaan Rokok Karya Putra Prima yang berada di Jalan Raya Genangan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, baru saja membeli lemari etalase baru dan dikirimkan ke pabrik.

"Ketika akan menurunkan lemari rak etalase dari mobil pikap tiba-tiba rak etalase warna biru berukuran 160 x 200 sentimeter jatuh ke jalan raya," ucap Taufik, dikonfirmasi pada Selasa (3/10/2023).

Di saat bersamaan saat lemari rak etalase itu jatuh melaju pemotor bernama Supriyono (49) warga Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang berdomisili di Desa Pakisaji, melintasi jalan raya dengan mengendarai Honda Spacy Nopol N 6230 DY.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement