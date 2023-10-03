Advertisement
HOME NEWS JABAR

Momen Mahasiswa Baru Unpas Bandung Curhat ke Ganjar Pranowo Alami Stres Karena Tugas Kuliah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:08 WIB
Momen Mahasiswa Baru Unpas Bandung Curhat ke Ganjar Pranowo Alami Stres Karena Tugas Kuliah
Ganjar Pranowo isi kuliah umum di Universitas Pasundan (Foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo menyatakan, kesehatan merupakan investasi terbesar dan terbaik bagi seorang mahasiswa.

Sebab, menurut Ganjar, dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, tak sedikit orang yang memiliki masalah mental.

Begitu disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Selasa (3/10/2023).

"Kalau kamu pengen sehat, kalau kamu pengen kuliahnya lancar, maka harus menjaga kesehatan mulai dini, sejak sekarang. Itu investasi yang paling besar. Menjaga kesehatan adalah investasi yang terbaik," kata Ganjar.

"Karena perubahan dunia yang sangat luar biasa, perubahan teknologi luar biasa maka banyak sekali diantara kita yang punya masalah mental," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Bacapres Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo juga bertanya kepada ribuan mahasiswa baru Unpas yang pernah mengalami stres.

"Siapa yang pernah stres angkat tangan? Siapa yang berani menceritakan kondisi bahwa kalian pernah stres?" tanya Ganjar.

Kemudian, salah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unpas, Sasa pun tampil ke atas panggung dan bercerita kepada Ganjar.

"Sasa Fakultas Fisip. Stresmu di mana? tanya Ganjar.

Sasa mengatakan, dirinya kerap kali merasakan stres jika mendapatkan tugas dari dosennya.

Halaman:
1 2
      
