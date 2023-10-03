Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bukan Hanya Tekanan Mental, Ganjar Sebut Mahasiswa Harus Siap Hadapi Tantangan Dunia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:14 WIB
Bukan Hanya Tekanan Mental, Ganjar Sebut Mahasiswa Harus Siap Hadapi Tantangan Dunia
Ganjar Pranowo isi kuliah umum di Universitas Pasundan (Foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo menyatakan, penyakit obesitas dan hipertensi kerap kali menyerang generasi muda yang mengalami gangguan stres.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru (Maba) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sabuga ITB pada Selasa (3/10/2023).

"Prevalensi obesitas 21,8 persen kegemukan. Hati hati. Terus 34,1 persen hipertensi. Dua penyakit yang hari ini sangat membahayakan," ucap Ganjar.

Menurut Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, gangguan stres ini dipicu oleh mereka yang tengah menghadapi masalah hidup. Bagi mahasiswa rantau, jauh dari orang tua dan masalah keuangan menjadi salah satu penyebabnya.

"Mungkin karena jauh dari orang tua, ada masalah keuangan atau mungkin sedang terjepit pinjol. Yang terjadi jika kalian stres terus kemudian anda banyak makan," katanya.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menilai, tantangan mahasiswa hari ini tidaklah ringan. Mereka harus menghadapi perubahan global dan disrupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement