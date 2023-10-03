Bukan Hanya Tekanan Mental, Ganjar Sebut Mahasiswa Harus Siap Hadapi Tantangan Dunia

BANDUNG - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo menyatakan, penyakit obesitas dan hipertensi kerap kali menyerang generasi muda yang mengalami gangguan stres.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat memberikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru (Maba) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sabuga ITB pada Selasa (3/10/2023).

"Prevalensi obesitas 21,8 persen kegemukan. Hati hati. Terus 34,1 persen hipertensi. Dua penyakit yang hari ini sangat membahayakan," ucap Ganjar.

Menurut Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, gangguan stres ini dipicu oleh mereka yang tengah menghadapi masalah hidup. Bagi mahasiswa rantau, jauh dari orang tua dan masalah keuangan menjadi salah satu penyebabnya.

"Mungkin karena jauh dari orang tua, ada masalah keuangan atau mungkin sedang terjepit pinjol. Yang terjadi jika kalian stres terus kemudian anda banyak makan," katanya.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu menilai, tantangan mahasiswa hari ini tidaklah ringan. Mereka harus menghadapi perubahan global dan disrupsi.