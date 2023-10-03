Sambangi Kampung Buruh di Bandung, Ganjar Disambut Antusias Warga

BANDUNG BARAT - Ribuan warga Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, menyambut antusias kedatangan Capres Ganjar Pranowo, Selasa (3/10/2023).

Ganjar tiba di perkampungan buruh itu sekira pukul 17.00 WIB. Sejak di pintu masuk perkampungan, warga sudah berjejer di pinggir jalan untuk menyambutnya. Saking banyaknya warga yang datang, mobil Ganjar sampai tidak bisa jalan. Akhirnya, Ganjar pun turun dari mobil dan berjalan kaki menyapa warga.

"Duh meni ganteng pisan (ganteng sekali). Pak Ganjar salim pak, foto dong pak. Mumpung ketemu bapak," celetuk salah seorang warga.

"Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini kampung kami didatangi calon presiden. Rasanya senang sekali pak," teriak warga lainnya.

Ganjar dengan ramah melayani ribuan warga yang ingin bersalaman dengannya. Meski berdesakan, namun Ganjar tetap tersenyum dan menyapa warga. "Terima kasih banyak ya bapak ibu. Sehat selalu. Salam untuk keluarga," ucapnya.

Ganjar kemudian mampir ke salah satu rumah milik buruh bernama Imas. Di rumah sederhana itu, Ganjar duduk lesehan beralaskan karpet dengan para buruh dan warga. Hadir pula dalam acara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Ketua Relawan Buruh Sahabat Ganjar Jabar, Kiki Permana dan para buruh lainnya.

"Silahkan makan Pak Ganjar, ini ada menu kesukaan bapak. Sayur lodeh, sambal terasi dan ikan asin. Saya tahu kan pak menu kesukaan bapak, karena saya lihat di tiktok," kata Imas mempersilahkan.