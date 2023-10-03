Ciptakan Sanitasi Sehat, Relawan Ganjar Bangun MCK untuk Majelis Taklim di Tuban

TUBAN - Sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur Dukung Ganjar merealisasikan kebutuhan vital masyarakat di beberapa wilayah. Misalnya, menyalurkan air bersih gratis dan pembangunan sarana untuk mandi cuci kakus (MCK) serta wudu.

Kali ini, sukarelawan yang terdiri atas para kiai muda di Jawa Timur (Jatim) itu membangun fasilitas MCK serta sarana wudu bagi ratusan santri Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan jamaah Majelis Taklim Al Irsyad di Dusun Seluman, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (3/10/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Kiai Muda Jawa Timur Dukung Ganjar, Ali Baidlowi mengatakan, pihaknya melihat fasilitas sanitasi untuk ratusan santri TPQ serta jamaah Majelis Taklim Al Irsyad dan masyarakat sekitar kurang memadai.

"Fasilitas yang dulunya berupa kayu dan bambu, kami bangun tembok bata agar mereka nyaman ketika buang hajat," katanya, dalam keterangannya.

Loyalis Ganjar Pranowo tersebut juga memberikan bahan bangunan, seperti semen, besi, batako, keran, pipa, dan lain sebagainya agar terciptanya sanitasi yang sehat dan sarana wudu untuk ibadah ratusan santri dan jemaah majelis taklim itu.

"Ada batu bata semen, besi, pekerja yang mengerjakan mck ini. Ada sekitar 100 santri dan jemaah yang bisa mempergunakan MCK dan fasilitas wudu ini," katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Ali ini berharap setelah adanya fasilitas sanitasi yang layak ini, para santri dan jamaah Majelis taklim tersebut makin menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya sehingga terbangun kesadaran bagi banyak orang.

"Kami harapkan di kemudian hari bukan hanya fasilitas secara fisik yang terbangun, tapi juga sumber daya manusianya," ucapnya.