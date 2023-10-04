Damkar Evakuasi Ular Weling di Tajurhalang Bogor

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular jenis weling di wilayah Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Ular itu berada di dalam sumur salah satu rumah warga.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 19.45 WIB. Awalnya, terdapat warga yang tengah memperdalam sumur.

"Ketika menggali, terlihat ular di dalam sumur," kata Asan dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Karena merasa khawatir, warga langsung melaporakannya kepada Damkar Kabupaten Bogor untuk meminta bantuan evakuasi. Tim Rescue Damkar merespon dan bergegas menuju lokasi.

"Ditindaklanjuti, team rescue segera merespon laporan tersebut," jelasnya.