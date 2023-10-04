Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Evakuasi Ular Weling di Tajurhalang Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |01:01 WIB
Damkar Evakuasi Ular Weling di Tajurhalang Bogor
Ilustrasi/Foto: Damkar
A
A
A

 

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular jenis weling di wilayah Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Ular itu berada di dalam sumur salah satu rumah warga.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 19.45 WIB. Awalnya, terdapat warga yang tengah memperdalam sumur.

 BACA JUGA:

"Ketika menggali, terlihat ular di dalam sumur," kata Asan dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Karena merasa khawatir, warga langsung melaporakannya kepada Damkar Kabupaten Bogor untuk meminta bantuan evakuasi. Tim Rescue Damkar merespon dan bergegas menuju lokasi.

 BACA JUGA:

"Ditindaklanjuti, team rescue segera merespon laporan tersebut," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
