Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

KPU Jabar Desak Caleg Jebolan Instansi Negara Serahkan Surat Pengunduran Diri

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |03:01 WIB
KPU Jabar Desak Caleg Jebolan Instansi Negara Serahkan Surat Pengunduran Diri
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat meminta para bakal calon legislatif (Bacaleg) jebolan instansi negara untuk menyerahkan surat pemberhentian diri dari jabatannya sebelum mengikuti kontestasi Pileg 2024.

Aturan tersebut sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) pada Pasal Ayat 3 dan Pasal 15 Ayat 3 PKPU No. 10 Tahun 2023.

 BACA JUGA:

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa bakal Caleg yang bekerja di instansi negara maupun jabatan politik di dalamnya harus mundur dari jabatan sebelum pencalonan di Pileg.

Aturan itu berlaku untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI, Polri, direksi komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN, BUMN, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

 BACA JUGA:

Hal ini disampaikan oleh Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia.

"Tak hanya itu, kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan DCT tanggal 3 Oktober 2023," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (3/10/2023).

Bila bakal caleg tidak menyampaikannya sampai batas waktu tersebut, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan keputusan pemberhentiannya belum diterima.

Keterangannya, karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon. Surat pernyataan tersebut dapat ditandatangani oleh calon dan bermaterai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Pileg 2024 KPUD KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/337/3121178/dkpp-Zb8o_large.jpg
DKPP Desak KPU-Bawaslu Ganti Penyelenggara yang Telah Diberhentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement