HOME NEWS JABAR

Riuh Warga Bandung Sambut Ganjar Pranowo, Minta Foto Bareng Sampai Dilukis

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:40 WIB
Riuh Warga Bandung Sambut Ganjar Pranowo, Minta Foto Bareng Sampai Dilukis
Ganjar Pranowo dilukis seniman Bandung (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Kedatangan Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo ke Bandung, Jawa Barat, disambut semarak oleh masyarakat, Selasa 3 Oktober 2023. Kunjungan awal Ganjar ke Ibu Kota Jawa Barat itu pada awalnya untuk mengisi kuliah umum di Universitas Pasundan.

Antusias warga Bandung untuk bertemu dan foto bersama Ganjar Pranowo tak henti-henti. Aktivitas Ganjar di Jalan Braga pun diikuti oleh masyarakat yang senang atas kehadiran calon presiden Indonesia tersebut.

Ganjar pun menyambut baik kegembiraan masyarakat dengan melakukan kegiatan bersama. Dirinya juga tak segan untuk mengajak warga makan bersama sambil berbincang. Selain itu, kegiatan Ganjar pun sempat terhenti oleh seorang seniman lukis di Jalan Braga.

Pelukis tersebut menggambar sketsa wajah Ganjar sebagai bentuk keidolaannya terhadap Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

“Calon orang nomor satu Indonesia, jadi suatu kebanggan bagi saya sebagai seniman dan yang beraktifitas di Jalan Braga,” tutur Tata, seniman lukis di Jalan Braga kepada Ganjar.

Topik Artikel :
Bandung pilpres Ganjar Pranowo
