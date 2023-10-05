Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecelakaan Bus Tewaskan 21 Orang, Italia Umumkan Masa Berkabung 3 Hari

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:46 WIB
Kecelakaan Bus Tewaskan 21 Orang, Italia Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
Kecelakaan bus tewaskan 21 orang di Italia (Foto: AP)
A
A
A

ITALIA – Pemerintah kota Venessia, Italia telah mengumumkan tiga hari berkabung setelah tragedi kecelakaan bus yang menewaskan 21 orang.

Bus listrik tersebut menabrak penghalang jembatan, dan terjun hampir 15m (50 kaki) di wilayah daratan utama Mestre, sebelum terbakar.

Bus itu jatuh sekitar pukul 19:45 (17:45 GMT) pada Selasa (3/10/2023). Tampaknya kapal itu disewa oleh perusahaan lokal untuk menjemput wisatawan dari pusat bersejarah Venesia dan membawa mereka ke tempat perkemahan di dekat distrik Marghera, di daratan.

Jaksa Venesia Bruno Cherchi mengatakan sejauh ini hanya tiga atau empat orang yang selamat yang dapat berbicara dengan penyelidik pada Rabu (4/10/2023) sore.

Para saksi melihat bus tersebut meluncur di sepanjang pagar pembatas jalan layang sejauh 50 meter, sebelum jatuh ke tanah.

Perusahaan bus tersebut menekankan bahwa kendaraan seberat 13 ton itu adalah kendaraan listrik. Hal ini mengabaikan laporan sebelumnya bahwa kendaraan tersebut juga menggunakan gas metana. Komandan pemadam kebakaran Mauro Longo mengatakan kepada situs Il Gazzettino bahwa baterai bus terbakar dan membuat tugas membersihkan kendaraan menjadi operasi yang rumit.

Walikota Luigi Brugnaro mengatakan sebuah tragedi besar telah terjadi. “Adegan apokaliptik, tidak ada kata-kata,” katanya di media sosial, dikutip BBC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/340/3169899/bus-pL3u_large.jpg
Bus Wisata Bromo Kecelakaan di Probolinggo, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/610/3159004/kecelakaan-voXt_large.jpg
Bus Jamaah Umrah Kecelakaan di Sumsel, 4 Penumpang Tewas dan 15 Orang Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/18/3097754/bus_penuh_penumpang_tabrak_truk_hingga_terbakar_akibatkan_30_tewas-cSRE_large.jpg
Bus Penuh Penumpang Tabrak Truk hingga Terbakar, 30 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035401/bus-tergelincir-dan-jatuh-di-lereng-tebing-25-orang-tewas-dan-17-terluka-c1u4cKDrXL.jpg
Bus Tergelincir dan Jatuh di Lereng Tebing, 25 Orang Tewas dan 17 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032814/dua-motor-trail-kawasaki-klx-bertabrakan-satu-orang-tewas-di-lokasi-oEYNv4oS5f.jpg
Dua Motor Trail Kawasaki KLX Bertabrakan, Satu Orang Tewas di Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/52/3015525/kecelakaan_bus-97gV_large.jpg
Upaya Cegah Kecelakaan Bus Pariwisata Jelang Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement