Kisah Jenderal Kopassus Berani Mati, Rela Ditembak Anak Buahnya di Palagan Timor

JAKARTA - Hari ini, 5 Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Banyak sudah perjuangan para prajurit dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

Mereka rela mengorbankan seluruh jiwa raganya demi Ibu Pertiwi. Seperti halnya yang dilakukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Soegito.

Melansir Sindonews, ia merupakan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang cukup dikenal dan disegani. Khususnya di Korps Baret Merah Kopassus. Sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI yang diduduki lulusan Akademi Militer (Akmil) 1961.

Ia juga sudah malang melintang dalam pertempuran. Di antaranya, Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) yang sekarang bernama Timor Leste. Dalam Operasi Seroja, Soegito memimpin langsung penerjunan prajurit Kopassus di Kota Dili pada 7 Desember 1975.

Bersama pasukannya, mantan Panglima Komando Operasi Keamanan (Pangkoopskam) Timor Timur ini terjun dalam serbuan ke Kota Dili dan terlibat langsung pertempuran dengan kelompok bersenjata Fretilin hingga kota tersebut berhasil dikuasai penuh.

Menukil buku biografi berjudul “Letjen (Purn) Soegito, Bakti Seorang Prajurit Stoottroepen” keberanian serdadu kelahiran Yogyakarta 15 Februari 1938 menyabung nyawa di medan operasi membuat namanya diperhitungkan dan disegani oleh musuh-musuhnya.

Suatu ketika, salah satu kelompok bersenjata yang berafiliasi ke Fretilin ingin berdamai dan tidak mau meneruskan konflik dengan ABRI kini bernama TNI. Kelompok bersenjata yang dipimpin Paolino Gamma atau lebih dikenal dengan sebutan Mauk Muruk ini memilih berdamai dan menyerahkan senjatanya ke TNI.