Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Jenderal Kopassus Berani Mati, Rela Ditembak Anak Buahnya di Palagan Timor

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |05:05 WIB
Kisah Jenderal Kopassus Berani Mati, Rela Ditembak Anak Buahnya di Palagan Timor
Letjen (Purn) Soegito (Foto Ist)
A
A
A

JAKARTA - Hari ini, 5 Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Banyak sudah perjuangan para prajurit dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

Mereka rela mengorbankan seluruh jiwa raganya demi Ibu Pertiwi. Seperti halnya yang dilakukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Soegito.

Melansir Sindonews, ia merupakan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang cukup dikenal dan disegani. Khususnya di Korps Baret Merah Kopassus. Sejumlah jabatan strategis di tubuh TNI yang diduduki lulusan Akademi Militer (Akmil) 1961.

Ia juga sudah malang melintang dalam pertempuran. Di antaranya, Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) yang sekarang bernama Timor Leste. Dalam Operasi Seroja, Soegito memimpin langsung penerjunan prajurit Kopassus di Kota Dili pada 7 Desember 1975.

Bersama pasukannya, mantan Panglima Komando Operasi Keamanan (Pangkoopskam) Timor Timur ini terjun dalam serbuan ke Kota Dili dan terlibat langsung pertempuran dengan kelompok bersenjata Fretilin hingga kota tersebut berhasil dikuasai penuh.

Menukil buku biografi berjudul “Letjen (Purn) Soegito, Bakti Seorang Prajurit Stoottroepen” keberanian serdadu kelahiran Yogyakarta 15 Februari 1938 menyabung nyawa di medan operasi membuat namanya diperhitungkan dan disegani oleh musuh-musuhnya.

Suatu ketika, salah satu kelompok bersenjata yang berafiliasi ke Fretilin ingin berdamai dan tidak mau meneruskan konflik dengan ABRI kini bernama TNI. Kelompok bersenjata yang dipimpin Paolino Gamma atau lebih dikenal dengan sebutan Mauk Muruk ini memilih berdamai dan menyerahkan senjatanya ke TNI.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah TNI Kopassus TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement