Rusia Akan Bangun Pangkalan Angkatan Laut di Wilayah Separatis Abkhazia, Georgia: Pelanggaran Terang-terangan

Rusia akan bangun pangkalan Angkatan Laut di wilayah separatis Abkhazia di Georgia (Foto: Reuters)

RUSIA – Rusia akan mendirikan pangkalan angkatan laut di wilayah separatis Abkhazia di Georgia.

Pemimpin wilayah itu Aslan Bzhania mengatakan kepada tabloid Izvestia bahwa wilayahnya yang didukung Moskow akan segera menjadi “titik penempatan permanen” bagi Rusia di pantai Laut Hitam.

Hal ini terjadi ketika Ukraina meningkatkan serangannya terhadap armada Laut Hitam Rusia. Dua minggu lalu, Kyiv menyerang markas armada di Krimea.

Bzhania mengatakan pangkalan angkatan laut baru di distrik Ochamchire akan meningkatkan kapasitas pertahanan Rusia dan Abkhazia, dan “menjaga kepentingan mendasar” keduanya. “Keamanan di atas segalanya,” katanya kepada Izvestia.

Dia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin awal pekan ini, dan menyatakan dukungannya terhadap perang Moskow di Ukraina.

Sementara itu, menurut Kementerian Pertahanan Inggris, enghadapi lebih banyak serangan Ukraina di wilayah pendudukan Krimea, aktivitas armada Laut Hitam Rusia bergerak ke arah timur.

Menurut gambar satelit resolusi tinggi, setidaknya 17 kapal Rusia telah direlokasi dari Sevastopol ke Novorossiysk.