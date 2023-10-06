Peristiwa Hari Ini: Ade Irma Suryani Nasution Wafat Usai Jadi Korban G30S PKI

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 6 Oktober. Salah satu peristiwa bersejarah tersebut di antaranya putri bungsu Jenderal Besar Abdul Harris Nasution, Ade Irma Suryani Nasution tewas terbunuh dalam peristiwa G30S PKI pada 1965.

Di tanggal yang sama, Presiden Mesir, Anwar Sadat juga dibunuh pada 1981.

Berikut ini Okezone paparkan sejumlah peristiwa bersejarah pada 6 Oktober:

1944 - Perang Dunia II: Berawalnya Pertempuran Debrecen.

1965 - Ade Irma Suryani Nasution, peristiwa Gerakan 1 Oktober (1960)

Ade Irma Suryani Nasution (lahir 19 Februari 1960 – meninggal 6 Oktober 1965 pada umur 5 tahun) adalah putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution.

Ade terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahandanya.

1973 - Suriah dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba, menandakan dimulainya Perang Yom Kippur.

1976 - PM baru, Hua Guofeng memerintahkan penangkapan terhadap Kelompok Empat dan rekan-rekannya, sehingga mengakhiri Revolusi Kebudayaan di Republik Rakyat Tiongkok.

1976 - Terbunuhnya para aktivis mahasiswa yang memprotes kembalinya mantan diktator Thanom Kittikachorn di Universitas Thammasat Bangkok, Kerajaan Thai oleh koalisi paramiliter sayap kanan dan pasukan pemerintah, sekaligus menyebabkan kembalinya militer sebagai penguasa.