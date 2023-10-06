Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Ade Irma Suryani Nasution Wafat Usai Jadi Korban G30S PKI

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |05:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Ade Irma Suryani Nasution Wafat Usai Jadi Korban G30S PKI
Ade Irma Nasution (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 6 Oktober. Salah satu peristiwa bersejarah tersebut di antaranya putri bungsu Jenderal Besar Abdul Harris Nasution, Ade Irma Suryani Nasution tewas terbunuh dalam peristiwa G30S PKI pada 1965.

Di tanggal yang sama, Presiden Mesir, Anwar Sadat juga dibunuh pada 1981.

Berikut ini Okezone paparkan sejumlah peristiwa bersejarah pada 6 Oktober:

1944 - Perang Dunia II: Berawalnya Pertempuran Debrecen.

1965 - Ade Irma Suryani Nasution, peristiwa Gerakan 1 Oktober (1960)

Ade Irma Suryani Nasution (lahir 19 Februari 1960 – meninggal 6 Oktober 1965 pada umur 5 tahun) adalah putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution.

Ade terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahandanya.

1973 - Suriah dan Mesir menyerbu Israel secara tiba-tiba, menandakan dimulainya Perang Yom Kippur.

1976 - PM baru, Hua Guofeng memerintahkan penangkapan terhadap Kelompok Empat dan rekan-rekannya, sehingga mengakhiri Revolusi Kebudayaan di Republik Rakyat Tiongkok.

1976 - Terbunuhnya para aktivis mahasiswa yang memprotes kembalinya mantan diktator Thanom Kittikachorn di Universitas Thammasat Bangkok, Kerajaan Thai oleh koalisi paramiliter sayap kanan dan pasukan pemerintah, sekaligus menyebabkan kembalinya militer sebagai penguasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement