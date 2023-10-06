Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Mahasiswi UMY Tewas Lompat dari Lantai 4 Asrama, Kerap Ingin Mengakhiri Hidup

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |04:05 WIB
5 Fakta Mahasiswi UMY Tewas Lompat dari Lantai 4 Asrama, Kerap Ingin Mengakhiri Hidup
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEORANG mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), berinisial SMQF (18) tewas usai melompat dari lantai 4 asrama University Residence (Unires) Putri UMY, Senin 2 Oktober 2023, sekira pukul 06.15 WIB.

Korban ditemukan tewas dengan luka kepala bagian belakang, luka dalam, patah kaki kiri bagian bawah, lecet pada kaki dan tangan. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kerap Berkeinginan Mengakhiri Hidup

Kasie Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry menuturkan, korban SMQF (18) sempat berteriak menangis histeris, dan sempat ditolong dan dibawa ke Rumah sakit untuk bantuan medis dan obat sakit kepala tersebut berhasil dimuntahkan. Dan dari voice note yang dikirim korban berkeinginan mengakhiri hidup.

Usai kembali ke Asrama Unires, pagi harinya korban yang tidur di salah satu kamar di lantai IV diketahui sudah jatuh ke bawah. Diduga korban menjatuhkan diri dari lantai IV, sebab pernah berkata pada rekannya kalau jatuh dari lantai IV mati apa tidak. Sehingga dugaan korban bunuh diri karena depresi dengan lompat dari lantai IV Unires dan membentur genting dan lantai konblok.

2. Diduga Sempat Tenggak 20 Butir Obat Sakit Kepala

 

Inafis Polres Bantul dan Piket fungsi Polsek Kasihan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Diperoleh informasi jika dugaan korban diduga mengalami depresi. Hal tersebut diketahui jika sebelum kejadian malam harinya sempat meminum obat sakit kepala langsung 20 biji.

"Ditemukan bekas bungkus di kamar dan keterangan saksi," terang Kasie Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement