Senam Sehat Bareng Warga, Bacaleg Perindo: Kita Hadir untuk Masyarakat

BOGOR - Ribuan kader Partai Perindo tumpah ruah di Lido Resort, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023).

Mereka menggelar kegiatan olahraga jalan santai dan senam sehat. Alhasil, kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang ingin sehat baik jasmani dan rohani.

Bacaleg Perindo untuk DPR RI dari Kabupaten Bogor, Eva Mutia mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi Partai Perindo kepada warga yang mengikuti kegiatan jalan sehat.

"Kita sosialisasi Partai Perindo dan kita ajak masyarakat sehat dan warga bisa lebih mengenal dan cinta lagi dengan Perindo," kata dia.

Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Bogor, Agus Winarno menambahkan bahwa masyarakat yang hadir dalam acara tersebut berasal dari Sukabumi dan Bogor.

"Kita hadir untuk masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA: Bahlil Sebut Warga Rempang Siap Digeser ke Pulang Tanjung Banun

Sementara itu, Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor, Drisye Siahaya menambahkan bahwa sekitar 1.200 orang hari ini hadir dalam kegiatan yang digelar Perindo.

"Antusias warga bisa nampak dan bisa menjadi agenda rutin dan menyegarkan badan kita agar menghadapi kesehariannya itu lebih bahagia," katanya.