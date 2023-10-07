Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Senam Sehat Bareng Warga, Bacaleg Perindo: Kita Hadir untuk Masyarakat

Wildan Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:17 WIB
Senam Sehat Bareng Warga, Bacaleg Perindo: Kita Hadir untuk Masyarakat
Senam sehat Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ribuan kader Partai Perindo tumpah ruah di Lido Resort, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023).

Mereka menggelar kegiatan olahraga jalan santai dan senam sehat. Alhasil, kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang ingin sehat baik jasmani dan rohani.

Bacaleg Perindo untuk DPR RI dari Kabupaten Bogor, Eva Mutia mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi Partai Perindo kepada warga yang mengikuti kegiatan jalan sehat.

"Kita sosialisasi Partai Perindo dan kita ajak masyarakat sehat dan warga bisa lebih mengenal dan cinta lagi dengan Perindo," kata dia.

Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Bogor, Agus Winarno menambahkan bahwa masyarakat yang hadir dalam acara tersebut berasal dari Sukabumi dan Bogor.

"Kita hadir untuk masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor, Drisye Siahaya menambahkan bahwa sekitar 1.200 orang hari ini hadir dalam kegiatan yang digelar Perindo.

"Antusias warga bisa nampak dan bisa menjadi agenda rutin dan menyegarkan badan kita agar menghadapi kesehariannya itu lebih bahagia," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement