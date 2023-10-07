Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar Ranking Kekuatan Militer Dunia, TNI Indonesia Peringkat Berapa?

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |10:06 WIB
Daftar Ranking Kekuatan Militer Dunia, TNI Indonesia Peringkat Berapa?
Ilustrasi untuk kekuatan militer Indonesia dibandingkan militer negara lain (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Daftar ranking kekuatan militer dunia sangat menarik untuk diulas karena ini menentukan harga diri sebuah negara di kancah internasional.

 BACA JUGA:

Pasalnya banyak masyarakat yang penasaran apakah Indonesia diakui dan masuk dalam salah satu daftar kekuatan militer terbaik di dunia .

Mengingat, Indonesia sendiri memiliki bermacam Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI AD, AU dan AL yang cukup lengkap dan disegani.

Bagi yang penasaran maka simak ulasan satu ini. Karena Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (7/10/2023) terkait daftar ranking kekuatan militer dunia dan berapakah peringkat TNI Indonesia.

Ranking Berapa TNI Indonesia dalam Daftar Kekuatan Militer Dunia

Melansir dari laman resmi Global Fire Power, dilampirkan beberapa daftar ranking kekuatan militer dari seluruh negara-negara di dunia. Ternyata kita patut bangga hati, karena Indonesia menduduki peringkat ke 13 dari jajaran 145 negara dunia.

Tentu saja penilaian yang satu ini sangat akurat. Sebab rilisan laman resmi ini mempertimbangkan lebih dari 60 sektor yang meliputi sumber dayanya, kekuatan, geografi dan tingkat kecanggihan peralatan dll.

Halaman:
1 2
      
