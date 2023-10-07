Serangan Besar-besaran Hamas ke Israel, Presiden Palestina Pimpin Pertemuan Darurat

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggelar pertemuan mendadak terkait serangan roket Hamas ke Israel (Foto: picture alliance)

PALESTINA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memimpin pertemuan darurat, dan membela hak rakyat Palestina untuk membela diri dari "teror pemukim dan pasukan pendudukan". Pertemuan darurat ini terkait dengan serangan 5.000 roket Hamas yang membombardir Israel.

Pejabat pemerintah Israel mengatakan kepada BBC, investigasi besar-besaran telah dilakukan mengenai bagaimana intelijen Israel gagal melihat serangan Hamas yang terkoordinasi dengan baik.

Warga mengatakan mereka sudah lama tidak mengingat situasi seperti ini. Sedangkan jalan-jalan di ibu kota Tel Aviv terlihat sepi dan kosong.

Rekaman yang diposting online menunjukkan sekelompok pejuang Palestina bersenjata lengkap yang mengenakan seragam hitam berkeliling Sderot dengan truk pick-up.

Dalam salah satu video, pejuang yang sama tampak terlibat baku tembak dengan pasukan Israel di jalan-jalan kota, yang hanya berjarak 1,6 km (1 mil) dari Gaza.

Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi di media Palestina bahwa sejumlah warga Israel telah disandera oleh pejuang.

Beredar juga rekaman warga Palestina di Gaza yang mengendarai kendaraan militer Israel.