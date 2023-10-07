Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dunia Internasional Kecam Keras Serangan Roket Hamas ke Israel, Hanya Iran yang Mendukung

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:35 WIB
Dunia Internasional Kecam Keras Serangan Roket Hamas ke Israel, Hanya Iran yang Mendukung
Dunia internasional mengecam serangan roket Hamas ke Israel (Foto: Reuters)
ISRAELDunia internasional mengecam keras serangan 5.000 roket Hamas yang memporak-porandakan Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan bahwa Inggris "dengan tegas mengutuk serangan mengerikan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil Israel" dan "Inggris akan selalu mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri".

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan serangan itu sebagai “terorisme dalam bentuknya yang paling keji”.

Sedangkan Amerika Serikat (AS) mengutuk kekerasan tersebut dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dari tindakan pembalasan.

Sementara itu, Iran mendukung serangan Palestina dan mengatakan pihaknya mengucapkan selamat kepada para pejuang.

Seperti diketahui, setidaknya 22 orang tewas di Israel setelah serangan mendadak besar yang dilakukan militan yang menyeberang ke Israel dari Gaza saat terjadi tembakan roket besar-besaran.

Kementerian kesehatan Israel mengatakan sekitar 545 warga Israel terluka dalam serangan Hamas.

1 2
      
