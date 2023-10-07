Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Beredar Foto Ketua KPK Bertemu Mentan SYL di GOR Bulutangkis

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |04:06 WIB
5 Fakta Beredar Foto Ketua KPK Bertemu Mentan SYL di GOR Bulutangkis
Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Mentan Syahrul Yasin Limpo di Gor Bulutangkis (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Beredar foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Berikut fakta-faktanya:

1. Bertemu di GOR Bulutangkis

Dalam foto yang beredar, Ketua KPK Firli Bahuri dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo bertemu di lapangan bulutangkis. Dari foto yang beredar tersebut, tampak pucuk pimpinan KPK sedang asyik ngobrol dengan Politikus NasDem tersebut.

Dikabarkan, lokasi GOR badminton tempat pertemuan Syahrul Yasin Limpo dan Firli berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta. MNC Portal Indonesia mencoba menelusurinya, dan salah seorang sumber di lokasi mengamini adanya kehadiran Firli dan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

2. Camilan Jagung Rebus

Berdasarkan pengamatan foto yang dimaksud, nampak Menteri dari Partai Nasdem itu terlihat duduk dengan Firli di tempat yang diduga sebuah lapangan bulutangkis.

Di tengah mereka, terlihat tiga jagung rebus yang terletak di sebuah wadah bening. Jagung tersebut lebih dekat dengan posisi Firli.

Kemudian, terlihat juga dua buah cangkir minuman berwarna putih. Tidak diketahui secara pasti apa isi cangkir tersebut. Dua cangkir tersebut dengan posisi lebih dekat dengan Politikus Partai NasDem itu.

3. Firli Bahuri Pakai Pakaian Olahraga

Firli tampak mengenakan pakaian olahraga baju berwarna biru gradasi dan setelan celana pendek sedang duduk santai sambil menatap ke arah Syahrul Yasin Limpo. Sementara Syahrul Yasin Limpo, tampak mengenakan kemeja lengan pendek bercorak warna hitam dengan setelan celana jeans. Syahrul Yasin Limpo juga tampak sedang ngobrol dengan Firli.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement