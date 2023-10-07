5 Fakta Beredar Foto Ketua KPK Bertemu Mentan SYL di GOR Bulutangkis

JAKARTA - Beredar foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Berikut fakta-faktanya:

1. Bertemu di GOR Bulutangkis

Dalam foto yang beredar, Ketua KPK Firli Bahuri dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo bertemu di lapangan bulutangkis. Dari foto yang beredar tersebut, tampak pucuk pimpinan KPK sedang asyik ngobrol dengan Politikus NasDem tersebut.

Dikabarkan, lokasi GOR badminton tempat pertemuan Syahrul Yasin Limpo dan Firli berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta. MNC Portal Indonesia mencoba menelusurinya, dan salah seorang sumber di lokasi mengamini adanya kehadiran Firli dan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

2. Camilan Jagung Rebus

Berdasarkan pengamatan foto yang dimaksud, nampak Menteri dari Partai Nasdem itu terlihat duduk dengan Firli di tempat yang diduga sebuah lapangan bulutangkis.

Di tengah mereka, terlihat tiga jagung rebus yang terletak di sebuah wadah bening. Jagung tersebut lebih dekat dengan posisi Firli.

Kemudian, terlihat juga dua buah cangkir minuman berwarna putih. Tidak diketahui secara pasti apa isi cangkir tersebut. Dua cangkir tersebut dengan posisi lebih dekat dengan Politikus Partai NasDem itu.

3. Firli Bahuri Pakai Pakaian Olahraga

Firli tampak mengenakan pakaian olahraga baju berwarna biru gradasi dan setelan celana pendek sedang duduk santai sambil menatap ke arah Syahrul Yasin Limpo. Sementara Syahrul Yasin Limpo, tampak mengenakan kemeja lengan pendek bercorak warna hitam dengan setelan celana jeans. Syahrul Yasin Limpo juga tampak sedang ngobrol dengan Firli.