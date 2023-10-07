Baznas Bersama Alfiq Tour Jalin Kerja Sama Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kerja sama Baznas RI dan Alfiq Tour dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Foto: dok Baznas RI)

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas menjalin kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan Umroh dan Haji, PT Akmalusya Fiqoh (Alfiq Tour), dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kolaborasi Baznas dan Alfiq Tour ini berupa program “Haji dan Umroh semakin Berkah dengan Sedekah”. Sedekah yang terkumpul akan digunakan untuk membantu program-program Baznas dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Deputi 1 Baznas RI M. Arifin Purwakananta bersama Direktur Utama PT Akmalusya Fiqoh H. Engkus Kusnadi, di Gedung Baznas, Jakarta, Jumat (6/10/2023), dan disaksikan oleh Pimpinan Baznas RI KH. Achmad Sudrajat, LC, MA.

Pimpinan Baznas RI KH. Achmad Sudrajat menyambut baik dan mengucap syukur atas kerja sama yang terjalin antara Baznas dan Alfiq Tour.

Penandatanganan kerja sama Baznas dan Alfiq Tour. (Foto: dok Baznas RI)





"Banyak program kerja sama yang dapat dilakukan bersama utamanya dalam upaya mengentaskan kemiskinan, seperti program Beasiswa Cendekia Baznas, Rumah Sehat Baznas, ZChicken, Z-Auto, Zmart, dan berbagai program pemberdayaan lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kerja sama ini membawa keberkahan bagi kita semua," ujar Achmad.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi 1 Baznas RI M. Arifin Purwakananta mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya BAZNAS dalam memfasilitasi umat untuk melaksanakan kewajiban Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

"Kerja sama program sedekah ini mengajak para jemaah haji maupun umroh dan tim umroh lain untuk bersedekah karena Allah, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program yang bermanfaat," ujarnya.