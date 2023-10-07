Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Kelompok Pemuda Hendak Tawuran, 4 Orang dan Sejumlah Sajam Diamankan

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |10:33 WIB
Dua Kelompok Pemuda Hendak Tawuran, 4 Orang dan Sejumlah Sajam Diamankan
Polisi tangkap remaja diduga hendak tawuran. (Foto: Azhari Sultan)
JAMBI - Dua kelompok pemuda di Kota Jambi nyaris bentrok untuk melakukan tawuran. Namun, berhasil digagalkan tim Serigala Kota Jambi dan tim Macan Polsek Jambi Selatan.

Tidak hanya mengamankan empat orang pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam (sajam).

"Keempat orang yang diamankan, yakni berinisial T (16) merupakan pelajar SMK di Kota Jambi warga Beringin, M (19) merupakan mahasiswa salah satu universitas di Jambi warga Talang Bakung, A (17) dan F (15) warga Talang Bakung," ujar Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, Sabtu (7/10/2023).

Dia menambahkan, awalnya pihaknya mendapatkan informasi akan adanya aksi tawuran antara kelompok pemuda Talang Bakung dan kelompok pemuda Beringin.

Untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan, tim gabungan Serigala Kota Polresta Jambi dan tim Macam Polsek Jambi Selatan segera melakukan antisipasi dini.

Tidak sia-sia, petugas berhasil mencegah aksi tawuran yang nyaris berlangsung.

"Polisi juga berhasil mengamankan 4 orang, 3 dari Talang Bakung diamankan tim Serigala Kota dan 1 orang lagi dari Beringin diamankan tim Macan Polsek Jambi Selatan," ungkapnya.

Dari 4 orang yang diamankan tersebut, kata Suwondo, 3 orang di antaranya masih di bawah umur. 

"Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam berbagai jenis di TKP," imbuhnya.

