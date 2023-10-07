Semarak Bakti Bhayangkara, Kapolri Launching Aplikasi Montir Presisi yang Digagas Difabel

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Semarak Bakti Bhayangkara Presisi 2023 di Gor Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (7/10/2023).

Sigit mengapresiasi kegiatan tersebut lantaran hal itu dijadikan ruang bagi seluruh masyarakat khususnya di Yogyakarta, untuk menyalurkan talentanya dalam berbagai bentuk.

"Pertama saya tentunya beri apresiasi kepada Pak Kapolda dan seluruh tim yang telah menyelenggarakan Semarak Bhayangkara Presisi, dimana ada kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung berbagai talenta yang dimiliki masyarakat Jogya," kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga melaunching Aplikasi Montir Presisi yang digagas oleh kelompok difabel. Menurutnya, hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun wisatawan yang memerlukan bantuan terkait dengan montir.

"Tentunya bisa membuat wisatawan maupun masyarakat Jogya sendiri menjadi lebih tenang karena 24 jam pelayanan montir secara online akan datang. Tentunya ini akan sangat membantu dan menjadi lebih luar biasa ini semua diawaki saudara-saudara kita yang difabel, namun memiliki kemampuan yang luar biasa," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut talenta yang dimiliki masyarakat Jogyakarta luar biasa dengan membuat Platform bernama Edutrip. Dimana hal itu menggabungkan antara UMKM dengan kekhasan desa wisata serta sekolah-sekolah.

"Sehingga kemudian bisa dikenal. Dan saya kira ini menjadi salah satu yang terus kita dorong. Sehingga ini menjadi salah satu Platform yang tidak hanya terkenal di masyarakat Yogyakarta saja, mungkin kita dorong di tingkat nasional atau bahkan internasional yang tidak kalah bersaing dengan Shopee, Tokopedia dan sebagainya," ucap Sigit.

Sigit menyebut, kegiatan Semarak Bakti Bhayangkara Presisi 2023 ini juga memberikan ruang untuk masyarakat yang memiliki bakat di bidang musik.

"Juga ada talenta lain yang lagi direkrut dan didorong juga para musisi-musisi dari berbagai macam daerah dengan latar belakang pekerjaan berbeda-beda terpilih. Dan saya kira salah satu dari mereka saat ini sedang mengikuti panggung X-factor yang tentu ini juga bisa meningkatkan peluang kesempatan dan masa depan untuk berkarir di dunia musik," tutur Sigit.

Di sisi lain, Sigit menegaskan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong UMKM dan budaya Yogyakarta semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.