HOME NEWS JATIM

Brutalnya Anak Anggota DPR Aniaya Pacar hingga Tewas, Hasil Autopsi Tulang Iganya Putus

Nur Syafei (Sindo TV) , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:01 WIB
Brutalnya Anak Anggota DPR Aniaya Pacar hingga Tewas, Hasil Autopsi Tulang Iganya Putus
Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR yang aniaya pacar hingga tewas (Foto: Nur Syafei)
A
A
A

SURABAYA - Hasil autopsi Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya terhadap korban Dini Sera Afrianti cukup mencengangkan.

Korban mendapat kekerasan fisik yang cukup sadis oleh tersangka Gregorius Ronald Tannur (31), anak anggota DPR RI hingga korban mengalami luka luar dan dalam yang mengakibatkan nyawa korban melayang.

Menurut dr Reny Sumulyo, temuan Tim Forensik Dokter Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya, korban mengalami luka memar di leher dan kepala bagian belakang yang diduga akibat pukulan benda keras. Kemudian, tiga tulang iga putus akibat dilindas mobil.

Halaman:
1 2
      
