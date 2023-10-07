Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tiga Hari Pembersihan, Sampah Pantai Cibutun Sukabumi Capai 100 Ton

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |02:54 WIB
Tiga Hari Pembersihan, Sampah Pantai Cibutun Sukabumi Capai 100 Ton
Pembersihan Pantai Cibutun (Foto: MPI)
SUKABUMI - Progres pembersihan sampah Pantai Cibutun, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, selama tiga hari mencapai 100 ton.

Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Anjar Ari Wibowo, mengungkapkan progres impresif yang telah dicapai dalam pembersihan pantai ini.

"Hari ini sudah masuk hari ketiga pembersihan pantai ini. Untuk hari pertama, progresnya sekitar 45 ton sampah yang berhasil kita bersihkan, itu kita buang ke TPA Cimenteng," kata Letkol Inf Anjar Ari Wibowo, Jumat (6/10/2023).

Sementara pada hari kedua, operasi pembersihan menghadapi kendala terkait jumlah truk sampah yang terbatas.

"Kendalanya adalah masalah truk sampah, hanya 2 unit yang dikerahkan, itu memerlukan waktu, terutama karena jarak yang jauh ke TPA Cimenteng, memakan waktu 2 jam perjalanan. Hal ini membuat satu hari hanya efektif untuk mengangkut dua rit sampah, setara dengan 15 ton," terangnya.

