Ganjar Pranowo Janjikan Gelar Pahlawan Nasional untuk Singa Betina dari Aceh Pocut Meurah Intan

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo berjanji untuk memperjuangkan gelar pahlawan nasional kepada salah satu pejuang yang berasal dari Aceh, yaitu Pocut Meurah Intan atau yang biasa dikenal dengan julukan ‘Singa Betina’.

Ganjar menjanjikan bahwa pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan pengajuan gelar pahlawan nasional.

BACA JUGA:

“Tentu akan kami bantu karena itu adalah bentuk penghormatan kami. Dari manapun berada, ya inilah Indonesia. Untuk itu akan segera kami ajukan,” tutur Ganjar saat melakukan ziarah ke makam Pocut Meurah Intan bersama istrinya, Siti Atikoh di TPU Desa Tegalsari, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat menerima usulan dari Ketua Persaudaraan Antaretnis Nusantara (Perantara) Muhammad Zulkifli untuk membantu Pocut Meurah Intan mendapatkan gelarnya sebagai pahlawan nasional.

BACA JUGA:

Untuk diketahui bersama, bahwa Pocut Meurah sendiri merupakan pejuang yang berasal dari Aceh yang dibuang ke Blora hingga akhir hidupnya. Meski terkenal sebagai pejuang besar, ia tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

“Kami memberi usul agar Pocut Meurah Intan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kami mengharapkan bahwa Pak Ganjar dapat membantu mewujudkan hal tersebut,” kata Zulkifli.

Ganjar juga menawarkan kepada para peziarah yang hadir bersamaan dengan dirinya untuk memperbaiki dan membangun kembali makam Pocut Meurah Intan agar lebih baik.