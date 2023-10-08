Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Jiwa Gempa Bumi Afghanistan Melonjak, 500 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:01 WIB
Korban Jiwa Gempa Bumi Afghanistan Melonjak, 500 Orang Tewas
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
KABUL - Gempa bumi dahsyat di Afghanistan telah menewaskan 500 orang menurut informasi terbaru, kata Juru Bicara Bulan Sabit Merah Erfanullah Sharafzoi pada Minggu, (8/10/2023).

Beberapa gempa pada Sabtu, (7/10/2023) terjadi 35 km barat laut kota Herat, dengan salah satu gempa berkekuatan (M) 6,3, menurut Survei Geologi AS (USGS).

Lebih dari 200 orang tewas telah dibawa ke rumah sakit yang berbeda, kata seorang pejabat departemen kesehatan Herat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Dr Danish kepada Reuters. “Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, sementara 510 orang terluka. Jumlah ini mungkin bisa berubah.”

Jenazah telah “dibawa ke beberapa tempat – pangkalan militer, rumah sakit,” kata Danish. Itu sebabnya kami tidak bisa mengkonfirmasi atau menolak angka yang dikutip Bulan Sabit Merah.

Gempa tersebut menyebabkan kepanikan di Herat, kata warga Naseema pada Sabtu.

“Orang-orang meninggalkan rumah mereka, kami semua berada di jalanan,” tulisnya dalam pesan teks kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa kota tersebut merasakan guncangan susulan.

Pada Juni 2022, gempa bumi dahsyat melanda wilayah pegunungan terjal di Afghanistan timur, meratakan rumah-rumah yang terbuat dari batu dan bata lumpur. Gempa tersebut merupakan yang paling mematikan di Afghanistan dalam dua dekade terakhir, menewaskan setidaknya 1.000 orang dan melukai sekira 1.500 orang.

(Rahman Asmardika)

      
