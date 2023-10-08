Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hanya Hitungan Jam, Pencuri Motor di Bandarlampung Berhasil Diringkus

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |00:03 WIB
Hanya Hitungan Jam, Pencuri Motor di Bandarlampung Berhasil Diringkus
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pemuda berinisial AS (20) diamankan Tim gabungan Tekab 308 Polresta Bandarlampung, Polsek Sukarame dan Polsek Tanjung Bintang tak lama usai mencuri sepeda motor.

Warga Desa Bungkuk, Marga Sekampung, Lampung Timur itu ditangkap petugas gabungan di jalan raya Ir. Sutami, desa Purwodadi, Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (3/10/2023) malam.

Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, sebelum ditangkap, AS bersama rekannya EM (DPO), melakukan aksi pencurian sepeda motor milik Sinta, yang terparkir di teras depan rumah yang terletak di Perumdam III, Sukarame Bandarlampung Selasa (3/10) sore.

“Usai mendapatkan laporan pencurian, Kami langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyisiran hingga ke perbatasan wilayah Kota Bandarlampung sampai akhirnya pelaku berhasil kita tangkap di wilayah Tanjung Sari,” ujar Kompol Warsito dalam keterangannya, Sabtu (7/10).

Warsito menuturkan, berdasarkan pemeriksaan terhadap AS, dia mengaku sudah 6 kali melakukan aksinya di wilayah Kota Bandarlampung terhitung bulan September hingga Oktober 2023.

“Sudah 6 kali. Di wilayah Kedaton ada 4 TKP dan di Sukarame ada 2 TKP,” kata Warsito.

Kapolsek melanjutkan, dalam menjalankan aksinya, Pelaku AS berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor, sedangkan EM bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Saat situasi aman, AS langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut.

Halaman:
1 2
      
