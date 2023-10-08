Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anak Muda di Aceh Siap Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |14:18 WIB
Anak Muda di Aceh Siap Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anak Muda di Aceh Dukung Ganjar Pranowo dalam pagelaran deklarasi dengan ‘Relawan Bersama Ganjar’ (BG). Deklarasi yang mereka nyatakan mencerminkan dukungan kuat yang datang dari penduduk Aceh, khususnya dari kalangan pemuda, untuk mendorong Ganjar Pranowo sebagai pilihan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Tahmidillah, koordinator acara ini, menyatakan bahwa deklarasi tersebut telah dihadiri oleh sejumlah besar pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang, yang merasa terdorong untuk mendukung Ganjar sebagai calon Presiden.

Mereka memberikan dukungan ini dengan harapan agar pembangunan Indonesia dapat berlanjut secara berkelanjutanHANB KEKKami siap berjuang bersama mengawal dan mensukseskan Ganjar Pranowo menjadi Presiden untuk lembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat," ujar Tahmid, belum lama ini.

Menurut Tahmid, Ganjar Pranowo yang telah dua kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah sosok yang sangat tepat untuk melanjutkan era pembangunan yang telah digagas oleh Presiden Jokowi.

Sebagai Calon Presiden yang pernah menjabat sebagai Gubernur, Anak muda di Aceh percaya atas kesuksesan program Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

Melalui pengembangan creativehub di Jawa Tengah. Ganjar sudah berhasil mendorong berbagai anak muda untuk menjadi Coorporate Excecutive Officer (CEO) atas bisnis mereka sendiri.

Selain itu, Ganjar juga terkenal karena kesediaannya yang tinggi untuk membantu masyarakat kecil, terutama di Jawa Tengah.

