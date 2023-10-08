Sahabat Ganjar Gelar Kegiatan Positif di Berbagai Daerah, Berbagi Air Bersih hingga Bazar Murah

BANTEN - Relawan Ganjar Pranowo, Sahabat Ganjar, kembali menggelar rangkaian aksi sosial di berbagai daerah. Diawali dengan kegiatan berbagi air bersih yang berlangsung di Kabupaten Lebak, Banten, pada Minggu (8/10/2023).

Dalam acara ini, Halim Kurnia selaku Ketua DPC Kabupaten Lebak, memberikan apresiasinya dalam kegiatan ini. "Keterbatasan akses air bersih merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat kami dan kehadiran Sahabat Ganjar membatu dalam memberikan solusi," ungkap Kurnia.

Dampak yang diterima oleh warga sekitar, salah satunya yaitu Riana, "Terima kasih kepada Sahabat Ganjar yang telah peduli dengan kami. Di musim kemarau kaya gini kami susah dapat air bersih," pungkas Riana.

Bergeser ke Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Sahabat Ganjar juga mengadakan senam sehat bersama dengan ratusan warga. Acara ini bertujuan untuk merapatkan solidaritas masyarakat dalam mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ketua DPC Kabupaten Sukabumi, Nurman Zakaria. "Kami ingin menciptakan momen positif dan menyehatkan untuk masyarakat Sukabumi. Senam bukan hanya olahraga, tapi juga menjadi ajang untuk bersatu untuk mendukung bapak Ganjar menjadi Presiden Indonesia," ujar Nurman.

Tidak hanya sampai di situ, Sahabat Ganjar juga kembali berbagi keberkahan dengan Bazar Murah Ganjar Pranowo di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga hadir dalam acara ini untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau.