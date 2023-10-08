Ganjar Sambangi Ponpes Al Jauhariyah Balerante Cirebon, Dikalungi Sorban Merah Putih

CIREBON - Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dikalungi sorban merah putih saat bertemu Kiai Muhammad Faqih Jauhar di Ponpes Al Jauhariyah Balerante Cirebon, Minggu (8/10/2023).

"Selamat datang di Balerante pak Ganjar. Semoga pak Ganjar sehat selalu," ucap Kyai Muhammad menyambut Ganjar sambil memakaikan sorban merah putih.

Ganjar pun diajak masuk ke kediaman Kiai Muhammad untuk berbincang-bincang. Bersama para kiai sepuh Balerante lainnya, Ganjar berdiskusi tentang merawat persatuan dan kesatuan serta pembangunan keagamaan khususnya agama Islam di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita banyak hal tentang bagaimana ia menghidupkan sisi keagamaan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Ia dekat dengan para ulama, membuat program yang bermanfaat untuk umat, misalnya pendidikan, optimalisasi Baznas, menggelar Jateng Bersholawat dan memberikan insentif untuk guru keagamaan.

"Ya meskipun sedikit, namun itu bentuk perhatian kita pada mereka yang berjuang menghidupkan agama. Sambil kami titipkan untuk mengajarkan budi pekerti pada anak-anak kita," ujar Ganjar.

BACA JUGA: Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo Bertemu Satu Jam di Istana

Apa yang disampaikan Ganjar itu membuat Kiai Muhammad dan kiai sepuh lainnya tersenyum. Mereka berharap Ganjar tetap melanjutkan program baik itu kelak saat memimpin Indonesia.

"Alhamdulillah Pak Ganjar memberikan banyak pencerahan. Soal pesantren agar bisa hidup dan berkembang dan menjadi pesantren yang bermartabat. Beliau sangat merespons baik soal itu," kata Kiai Muhammad.