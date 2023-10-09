Kemanusiaan di Atas Tragedi, Istri Jenderal Ahmad Yani Beri Makan Tahanan PKI

JAKARTA - Setiap 1 Oktober bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa ini terjadi setelah penculikan enam jenderal dan satu perwira oleh pasukan Tjakrabirawa atau dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).

G30S merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia, lantaran adanya tragedi percobaan kudeta menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dengan mengubah Indonesia sebagai negara komunis.

BACA JUGA:

Sebanyak enam jenderal dan satu perwira TNI-AD gugur dalam peristiwa keji itu. Mereka dibunuh secara kejam oleh orang-orang yang terlibat dalam G30S. Mereka disiksa, ditembak, lalu mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Keenam jenderal dan satu perwira TNI-AD itu yakni, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani; Mayor Jenderal Raden Soeprapto; Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono; Mayor Jenderal Siswondo Parman; Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan; Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo; serta Lettu Pierre Andreas Tendean.

BACA JUGA:

Namun di satu sisi, ada sebuah kisah menarik saat Yayuk Ruliah Sutodiwirjo, istri mendiang Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, memberikan para tahan PKI.

Salah satu putri sang jenderal, Amelia A. Yani, menceritakan kisah tersebut ketika sudah sekira setahun peristiwa Gerakan 30 September (G30S) berlalu.

Sejak peristiwa berdarah di rumah Jenderal Yani di Jalan Lembang D58, Jakarta Pusat pada suatu subuh, 1 Oktober 1965, keluarga Jenderal Yani tak pernah lagi menempati rumah itu.

Pada 1966, istri Jenderal Yani membeli rumah di seberang rumah lama mereka. Dari situ, Yayuk sering melihat para tahanan PKI yang dibawa para personel CPM (Corps Polisi Militer) untuk sekadar bersih-bersih di rumah lama mereka yang kini, difungsikan sebagai Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Ahmad Yani.

“Dulu tahanan PKI setiap beberapa hari seminggu, naik mobil penjara ke rumah (lama) kita. Mereka di sana membersihkan rumput dan halaman sekitar,” ujar Amelia kepada Okezone pada 2020 silam.