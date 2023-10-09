Advertisement
HOME NEWS JATIM

Aksi Perempuan Ini Selundupkan Handphone dalam Bra Digagalkan Petugas Rutan Medaeng

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:23 WIB
Aksi Perempuan Ini Selundupkan Handphone dalam Bra Digagalkan Petugas Rutan Medaeng
Aksi penyelundupan ponsel ke dalam rutan digagalkan petugas/Foto: Lukman Hakim
A
A
A

 

SIDOARJO - Seorang perempuan warga Pakis Gunung, Surabaya, berinisial JS berupaya menyelundupkan satu buah ponsel ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Yang bikin geleng-geleng kepala, ponsel warna merah itu diselundupkan melalui breast holder (BH) atau bra.

Aksi ini berhasil digagalkan petugas. Smartphone disembunyikan di pakaian dalam, tepatnya di sekitar bagian dada pengunjung tersebut. Percobaan penyelundupan ini dilakukan ketika JS akan mengunjungi kakak kandungnya berinisial YA yang ditahan karena kasus pencurian.

 BACA JUGA:

"Berhasil digagalkan petugas saat melakukan penggeledahan badan atau body scanning menggunakan x-ray," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Senin (9/10/2023).

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati mengatakan, berdasarkan pengakuan YA, bahwa ponsel tersebut merupakan barang pribadi. Dia meminta bantuan kepada Adik kandungnya JS untuk dibawakan dan diselundupkan ke dalam Rutan saat kunjungan tatap muka di rutan.

 BACA JUGA:

"Akibat dari perbuatannya, JS diberikan sanksi tidak boleh berkunjung ke Rutan Surabaya selama 60 hari ke depan. Sedangkan YA warga binaan pemasyarakatan yang terlibat akan masuk sel pengasingan selama dua pekan," tegas Hendrajati.

Halaman:
1 2
      
