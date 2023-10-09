Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Warga Bantul Temukan Tulang Mirip Kerangka Manusia saat Gali Lubang Septic Tank

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:08 WIB
Warga Bantul Temukan Tulang Mirip Kerangka Manusia saat Gali Lubang Septic Tank
Penemuan tulang manusia di lubang galian septic tank/Foto: Yohanes Demo
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Sejumlah tulang yang mirip kerangka manusia ditemukan oleh warga saat sedang melakukan penggalian lubang septic tank di lahan pekarangan warga di Kelurahan Jaranan, Kapanewon Banguntapan, Bantul. Saat ini temuan tersebut masih dalam penyelidikan polisi.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnaya menerangkan, penemuan tulang yang diduga mirip kerangka manusia ini terjadi pada Minggu (08/10/2023).

 BACA JUGA:

Awalnya, salah seorang pekerja sedang menggali lubang untuk septic tank. Di kedalaman 1,5 meter, pekerja tersebut dikejutkan dengan tumpukan tulang yang diduga struktur gigi.

“Pekerja tersebut kemudian memberitahu kepala proyek, kemudian diinformasikan ke pemilik rumah,” kata Jeffry, Senin (09/10/2023).

Namun, lanjut Jeffry, temuan tersebut baru dilaporkan oleh pemilik rumah kepada polisi pada hari Senin. Selanjutnya petugas yang menerima informasi tersebut menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi penemuan kerangka.

 BACA JUGA:

Jeffry menyebut dari hasil identifikasi sementara, tulang yang ditemukan identik dengan kerangka bagian kepala. Sementara itu, dugaan sementara tulang yang ditemukan itu sudah berusia lama karena kondisinya yang mulai rapuh.

