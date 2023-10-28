Hilang 7 Bulan Silam, Jasad Suratmin Ditemukan di Sebuah Kebun

WAY KANAN - Warga temukan jasad yang sudah menjadi tengkorak, yaitu seorang pria lanjut usia yang dinyatakan hilang pada Kamis (2/3/2023), bernama Suratmin (80). Ia warga kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Way Kanan.

Diberitakan sebelumnya, Kamis (2/3/2023) silam, pria lanjut usia tersebut dinyatakan hilang di sebuah embung di Kampung Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan. Pencarian melibatkan pihak Kepolisian dan BPBD Way Kanan.

Kapolsek Pakuan Ratu Iptu Toshira membenarkan perihal penemuan jasad pria lanjut usia yang dinyatakan hilang 7 bulan silam di sebuah Embung di Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu, adalah Suratmin (80) warga Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu.

Lebih lanjut Kapolsek Iptu Toshira menerangkan bahwa, korban yang dinyatakan hilang 7 Bulan silam ditemukan oleh seorang warga bernama Likin dan Komang saat sedang mencari madu di Kebun.

"Keterangan keluarga dan celana yang dipakai, korban tengkorak manusia yang ditemukan diduga kuat adalah Suratmin (80), yang pada tanggal 6 Maret 2023, meninggalkan rumah," ungkap Kapolsek Pakuan Ratu saat dikonfirmasi, Jumat (27/10/2023).

Lalu kedua warga tersebut menghubungi Babinkamtibmas Polsek Pakuan Ratu, yang kemudian Kepolisian Polsek Pakuan Ratu bersama Aparatur Kampung Negara Harja, Puskesmas Pakuan Ratu dan warga setempat serta keluarga mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) ditemukannya jasad tersebut.

Kemudian atas permintaan keluarga korban, jasad pria lanjut usia tersebut dibawa ke rumah keluarga dan langsung dimakamkan.