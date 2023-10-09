Kecelakaan Libatkan Empat Kendaraan di Jalan Raya Singosari Malang, Pengendara Motor Luka Parah

MALANG - Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Raya Randuagung Singosari, Malang. Kecelakaan ini terjadi pada Senin siang (9/10/2023) sekitar pukul 12.20 WIB, saat sebuah mobil berputar balik bukan berada pada jalur yang seharusnya.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang Ipda Joko Taruna mengungkapkan, kecelakaan di Jalan Raya Randuagung, Singosari berawal dari sebuah mobil minibus Daihatsu Xenia dengan Nopol L 1219 BAN, melaju dari utara ke selatan. Mobil itu kemudian putar balik di lokasi kejadian, dengan posisi kendaraan menyerong ke barat.

BACA JUGA:

"Mobil yang dikendarai oleh Mokhamad Nanang Suhadak (42) warga Perumahan Bulan Terang Utama Blok KR 22 Nomor 16 Rt. 05 Rw. 16 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan, Kedungkandang, Kota Malang. Hendak putar balik ke arah utara, namun di lokasi yang tidak terdapat rambu-rambu putar balik," kata Joko Taruna dikonfirmasi pada Senin sore (9/10/2023).

Disaat bersamaan dari arah belakang, dikatakan Joko, melaju sebuah truk Toyota Dyna dengan Nopol R 9252 IH yang dikemudikan oleh Liki Ardiansyah (26) warga Randegan RT 05 RW 02 Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, karena jarak yang sudah dekat membuat truk langsung menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Xenia.

BACA JUGA:

"Mobil Xenia bergerak maju ke barat menabrak sepeda motor Honda Scoopy Nopol Pol W-3403-NCF yang dikendarai Muhammad Naufal Rizqi, yang saat itu sedang melintas dari arah selatan ke utara," tuturnya.

Mobil berwarna silver ini terus melaju ke barat dan menyenggol sebuah truk lainnya. Namun truk itu masih bisa melanjutkan perjalanan kendati sempat bersenggolan dengan mobil minibus dan sepeda motor yang dikendarai Muhammad Naufal Rizqi (22), warga Taman Suko Asri I-33 RT 31 RW 8 Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.