Cara Ganjar Sejati Pertahankan Kearifan Lokal Pangandaran di Era Digital

PANGANDARAN – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Sejati mempertahankan kearifan lokal di tengah era digital. Salah satu yang dilakukan dengan melakukan kegiatan Ngobeng Lauk bersama sejumlah masyarakat di Desa Sukamaju, Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Tokoh Masyarakat Iwan M. Ridwan mengatakan kegiatan Ganjar Sejati sangat positif dan efektif dalam membangun ikatan bersama masyarakat, apalagi Ngobeng Lauk sudah menjadi tradisi yang selalu dipertahankan kegiatannya oleh masyarakat setempat.

"Ini dalam rangka mempererat silaturahmi dan cukup efektif, ditunjukkan dengan antusiasnya masyarakat untuk hadir, kebetulan juga kan ini masa-masa transisi menunggu musim penghujan, sehingga dalam posisi banyak menganggur," ujar Iwan, Senin (9/10/2023).

Sementara, kondisi masyarakat di wilayah Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran mayoritas berprofesi sebagai buruh tani. Berbagai masalah pun kerap timbul, terutama persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang tengah menjadi persoalan bagi para petani.

"Masalah yang kerap dihadapi yang saya dengan adalah persoalan musim tanam padi, dimana pupuk terjadi kelangkaan, walaupun saat ini sudah ada kartu tani tetapi pemberian pupuk subsidi kepada tidak sesuai dengan luas lahan karena adanya pembatasan," kata Iwan.

Menurutnya, dengan terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Presiden, Iwan berharap akan muncul harapan baru bagi wilayahnya.

Selama ini kata dia, Ganjar Pranowo seringkali terlibat dalam memecahkan persoalan para petani selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.