Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cara Ganjar Sejati Pertahankan Kearifan Lokal Pangandaran di Era Digital

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:28 WIB
Cara Ganjar Sejati Pertahankan Kearifan Lokal Pangandaran di Era Digital
Relawan Ganjar di Pangandaran Jaga Kearifan Lokal/ist
A
A
A

 

PANGANDARAN – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Sejati mempertahankan kearifan lokal di tengah era digital. Salah satu yang dilakukan dengan melakukan kegiatan Ngobeng Lauk bersama sejumlah masyarakat di Desa Sukamaju, Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Tokoh Masyarakat Iwan M. Ridwan mengatakan kegiatan Ganjar Sejati sangat positif dan efektif dalam membangun ikatan bersama masyarakat, apalagi Ngobeng Lauk sudah menjadi tradisi yang selalu dipertahankan kegiatannya oleh masyarakat setempat.

"Ini dalam rangka mempererat silaturahmi dan cukup efektif, ditunjukkan dengan antusiasnya masyarakat untuk hadir, kebetulan juga kan ini masa-masa transisi menunggu musim penghujan, sehingga dalam posisi banyak menganggur," ujar Iwan, Senin (9/10/2023).

Sementara, kondisi masyarakat di wilayah Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran mayoritas berprofesi sebagai buruh tani. Berbagai masalah pun kerap timbul, terutama persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang tengah menjadi persoalan bagi para petani.

"Masalah yang kerap dihadapi yang saya dengan adalah persoalan musim tanam padi, dimana pupuk terjadi kelangkaan, walaupun saat ini sudah ada kartu tani tetapi pemberian pupuk subsidi kepada tidak sesuai dengan luas lahan karena adanya pembatasan," kata Iwan.

Menurutnya, dengan terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Presiden, Iwan berharap akan muncul harapan baru bagi wilayahnya.

Selama ini kata dia, Ganjar Pranowo seringkali terlibat dalam memecahkan persoalan para petani selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement