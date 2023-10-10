3 Fakta Kakak Beradik di Banjamasin Tewas Ditombak saat Bentrok

Lokasi bentrokan di Banjarmasin (foto: dok MNC Media)

DUA kakak beradik tewas mengenaskan usai terlibat bentrok dengan sekelompok orang di kawasan Kampung Kenanga, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, pada Senin 9 Oktober 2023.

Aksi bentrokan tersebut viral di media sosial, karena sempat terekam kamera warga, berikut sejumlah faktanya:

1. Bentrokan Menggunakan Tombak dan Balok

Dalam tayangan yang viral di media sosial, terlihat kedua kelompok bentrok menggunakan balok dan tombak. Akibatnya, dua orang kakak beradik tewas mengenaskan.

2. Mayat Sang Kakak Ditemukan di Sungai