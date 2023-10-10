Rangkul Masyarakat Kalsel, Berikut Deretan Elemen Pendukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu calon yang potensial pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Salah satu wilayah yang memberikan dukungan luar biasa untuk Ganjar Pranowo adalah Kalimantan Selatan.

Dalam upayanya untuk membangun dan merangkul masyarakat Kalimantan Selatan, Ganjar Pranowo telah memperoleh dukungan yang signifikan dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, Ganjar Pranowo telah mengambil berbagai langkah konkret untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat Kalimantan Selatan.

Generasi Milenial Kalimantan Selatan

Sejumlah anak muda yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center Kalimantan Selatan (GMC Kalsel) mengumumkan komitmen mereka untuk mendukung calon presiden 2024 Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden tahun 2024.

Salah satu panitia deklarasi, Iqbal, menyampaikan, "Hari ini, kami mengadakan deklarasi Ganjar Milenial Center Kalsel, yang dihadiri oleh sejumlah milenial di Kalimantan Selatan."

Iqbal menambahkan, "Kami melihat Ganjar sebagai sosok yang sederhana, merakyat, dan dekat dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan milenial di wilayah ini."

Menurut Iqbal, pendekatan yang diterapkan oleh Ganjar Pranowo terhadap masyarakat, khususnya kalangan milenial, sangat mengesankan.

Ia menyatakan, "Ayah Ganjar bisa berinteraksi dengan warga, duduk bersama masyarakat kecil, berbagi hidangan, dan selalu tersenyum. Bahkan, beliau selalu menyapa masyarakat terlebih dahulu."

Deklarasi dukungan dari Ganjar Milenial Center Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat memperkuat suara dan dukungan kalangan milenial di wilayah tersebut untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden pada tahun 2024.