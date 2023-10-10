Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Polisi Setop Balap Liar di Sumenep, Pelaku Lari Kocar-kacir

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:58 WIB
Polisi Setop Balap Liar di Sumenep, Pelaku Lari Kocar-kacir
Polisi hentikan balap liar. (Foto: Diwan MZ)
SUMENEP – Tim gabungan Polres Sumenep, Madura Jawa Timur membubarkan aksi balap liar di Jalan Trunojoyo, Minggu 8 Oktober 2023. Para pelaku kocar-kacir saat melihat kedatangan polisi.

Pembubaran aksi balap liar dipimpin langsung oleh Waka Polres Sumenep Kompol Arif Mahari dengan melibatkan puluhan personel gabungan Polres Sumenep.

 BACA JUGA:

Waka Polres Sumenep Kompol Arif Mahari mengatakan bahwa patroli antisipasi aksi balap liar menyasar dua titik di antaranya Jalan Trunojoyo depan SPBU Patean, Lingkar Barat, Lingkar Utara dan Jalan Diponegoro.

”Patroli yang dilakukan terhadap pelaku aksi balap liar yakni berupa imbauan dan penindakan 3 unit motor knalpot brong yang hendak digunakan aksi balap liar,” ucapnya.

