Berkunjung ke Pesantren Cipasung, Kyai Ubed: Ganjar Mantu Kyai, Pasti Peduli Pesantren

TASIKMALAYA - Capres 2024 Ganjar Pranowo berkunjung ke Ponpes Cipasung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa (10/10/2023). Kunjungan ini merupakan bagian dari tour Ganjar ke sejumlah wilayah di Tasikmalaya.

Para santri begitu antusias menyambut kedatangan Ganjar. Mereka histeris meneriakkan nama Ganjar sambil membawa sejumlah spanduk.

Tulisannya bermacam-macam, seperti 'Wilujeng Sumping Pak Ganjar', 'Pak Ganjar We Love You', 'Pak Ganjar Idolaku', 'Ahlan Wasahlan Pak Ganjar', dan lainnya. Ada juga yang menuliskan pesan khusus untuk putra semata wayang Ganjar, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Seperti 'Titip Salam Buat Mas Alam Pak', 'Pak Mas Alam Ganteng Banget', 'Mau Jadi Mantu' dan lainnya.

"Wah seneng banget bisa ketemu pak Ganjar. Orangnya murah senyum, ganteng banget. Pantes kalau mas Alam ganteng, bapaknya juga ganteng," ucap para santri itu.

Selain ribuan santri, kedatangan Ganjar juga disambut Pengasuh Ponpes Cipasung, Kyai Ubaidillah Ruhiat dan puluhan ulama lainnya. Ganjar diajak berdiskusi tentang banyak hal, salah satunya mengenai masa depan pondok pesantren di Indonesia.

Persoalan undang-undang pesantren menjadi topik diskusi Ganjar dengan para ulama Tasikmalaya itu. Mereka berharap Ganjar tidak melupakan pesantren ketika nanti menjadi presiden.

"Saya doakan pak Ganjar sehat, berkah dan menjadi presiden 2024. Kalau jadi presiden, jangan lupakan pesantren. Dan kami yakin pak Ganjar tidak lupa, karena pak Ganjar juga mantu kyai yang juga punya pondok pesantren," ucap Kyai Ubed.

Hal senada disampaikan kyai lain, Kyai Yusuf Bahar. Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tasikmalaya itu mengatakan, dari ketiga bacapres 2024 yang semuanya beragama Islam, Ganjar yang paling Islami.

"Dan yang luar biasa, beliau mantu kyai. Pasti hatinya akan condong ke pesantren. Kalau kyai mendukung dan mendoakan beliau, sudah tepat menurut saya,"ucap Kyai Yusuf.

Ganjar mengatakan, selama berkeliling silaturahmi ke sejumlah ulama di Jawa Barat, ia memang mendapat banyak masukan khususnya terkait pesantren. Undang-undang pesantren yang sudah selesai diharapkan mampu menjadi langkah pesantren di Indonesia untuk lebih maju.