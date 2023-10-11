Gunung Ibu Erupsi, Tinggi Letusan 800 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pagi ini, Rabu 11 Oktober 2023, pukul 10.44 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 10:44 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 2125 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ahmad Basuki dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Ahmad mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 73 detik.

Sementara itu, Ahmad meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

