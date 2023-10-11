Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bunuh Kekasih, Polisi Periksa Urine dan Kejiwaan Anak Anggota DPR

Nursyafei , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |15:46 WIB
Bunuh Kekasih, Polisi Periksa Urine dan Kejiwaan Anak Anggota DPR
Tersangka Ronald (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA – Tersangka pembunuh Dini Sera, Gregorius Ronald Tannur (31) dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, usai Polrestabes Surabaya melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian.

Penambahan pasal primer ini didasarkan temuan baru penyidikan polisi, terkait adanya unsur kesengajaan tersangka menghabisi korban.

Pasal 338 tentang pembunuhan terhadap korban dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sangkaan pasal primer tentang pembunuhan, terhadap tersangka Ronald setelah temuan baru polisi dari gelar perkara dan rekonstruksi kepolisian di tempat kejadian perkara, pada Selasa 10 Oktober 2023.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono mengatakan, dari penyidikan jika perkara tersebut bermotif sakit hati karena sering cek-cok. Dan telah melakukan tes urine dan tes psikologis terhadap tersangka.

“Hasil penyidikan menyatakan adanya cek-cok tersangka dan korban, yang berunjung penganiayaan dan ada unsur kesengajaan tersangka mengemudikan kendaraan saat korban bersandar di mobil, yang berujung korban terlindas melindas dan meninggal dunia,” kata Hendro Sukmono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement