Kunjungi Pesantren, Ganjar Senang Bisa Bertemu dan Berdiskusi dengan Para Ulama

TASIKMALAYA – Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Ponpes Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (10/10/2023).Ganjar mengatakan, selama berkeliling silaturahmi ke sejumlah ulama di Jawa Barat, ia memang mendapat banyak masukan khususnya terkait pesantren.

Undang-undang pesantren yang sudah selesai diharapkan mampu menjadi langkah pesantren di Indonesia untuk lebih maju.

"Rasanya senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi dengan para ulama, masyayikh dan ajengan. Banyak sekali masukan yang disampaikan khususnya terkait pesantren. Dan saya nggak mungkin melupakan pesantren karena istri saya anak kyai," ucap Ganjar.

BACA JUGA:

Terkait undang-undang pesantren, Ganjar mengatakan jika sebenarnya undang-undang itu sudah ada. Hanya saja pelaksanaannya dirasa masih belum optimal.

"Makanya saya bertemu para ulama dan pengasuh pondok pesantren ini dalam rangka mendengarkan, apa yang menjadi persoalan dan apa yang diharapkan sebenarnya agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama," ujar dia.

Selain soal pesantren, diskusi itu juga membahas terkait pendidikan, keterampilan santri dan memperbanyak sekolah vokasi. Para ulama, masyayikh dan ajengan itu memberikan sejumlah masukan ke Ganjar agar bisa dilaksanakan ketika ia menjadi presiden 2024 nanti.

BACA JUGA:

Setelah acara usai, Ganjar menyempatkan diri berziarah ke makam Kyai Ruhiat, pendiri Ponpes Cipasung yang juga ulama paling disegani. Ganjar juga memberikan bantuan ambulans untuk Ponpes Cipasung dan diterima langsung oleh Kyai Ubed.

Kyai Ubaidillah Ruhiat berharap Ganjar tidak melupakan pesantren ketika nanti menjadi presiden. "Saya doakan pak Ganjar sehat, berkah dan menjadi presiden 2024. Kalau jadi presiden, jangan lupakan pesantren. Dan kami yakin pak Ganjar tidak lupa, karena pak Ganjar juga mantu kyai yang juga punya pondok pesantren," ucap Kyai Ubed.