Sambut Meriah Kedatangan Ganjar, Santri Ponpes Cipasung: Murah Senyum dan Ganteng Banget

TASIKMALAYA – Para santri Ponpes Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya menyambut meriah kedatangan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Selasa (10/10/2023). Mereka histeris meneriakkan nama Ganjar sambil membawa sejumlah spanduk.

Tulisannya bermacam-macam. Seperti Wilujeng Sumping pak Ganjar, pak Ganjar We Love You, Pak Ganjar Idolaku, Ahlan Wasahlan pak Ganjar dan lainnya. Ada juga yang menuliskan pesan khusus untuk putra semata wayang Ganjar, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Seperti Titip Salam Buat Mas Alam Pak, Pak Mas Alam Ganteng Banget, Mau Jadi Mantu dan lainnya.

"Wah seneng banget bisa ketemu pak Ganjar. Orangnya murah senyum, ganteng banget. Pantes kalau mas Alam ganteng, bapaknya juga ganteng," ucap para santri itu.

Selain ribuan santri, kedatangan Ganjar juga disambut Pengasuh Ponpes Cipasung, Kyai Ubaidillah Ruhiat dan puluhan ulama lainnya. Ganjar diajak berdiskusi tentang banyak hal, salah satunya mengenai masa depan pondok pesantren di Indonesia.

Persoalan undang-undang pesantren menjadi topik diskusi Ganjar dengan para ulama Tasikmalaya itu. Mereka berharap Ganjar tidak melupakan pesantren ketika nanti menjadi presiden.

"Saya doakan pak Ganjar sehat, berkah dan menjadi presiden 2024. Kalau jadi presiden, jangan lupakan pesantren. Dan kami yakin pak Ganjar tidak lupa, karena pak Ganjar juga mantu kyai yang juga punya pondok pesantren," ucap Kyai Ubed.