INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

3 Bacapres Diundang ke Unpar, Hanya Ganjar Pranowo Dipastikan Hadir Spill Gagasan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |23:57 WIB
3 Bacapres Diundang ke Unpar, Hanya Ganjar Pranowo Dipastikan Hadir Spill Gagasan
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para bakal calon presiden (Bacapres) 2024 akan kembali beradu gagasan. Kali ini, giliran Universitas Katholik Parahyangan Bandung yang akan menjadi tuan rumah bagi ketiga Bacapres.

Ada tiga Bacapres yang diundang untuk beradu gagasan di hadapan mahasiswa. Namun, baru Bacapres Ganjar Pranowo yang memastikan akan hadir. Itu juga terlihat dari poster yang beredar.

"Kehadiran semua diharapkan dapat hadir sesuai undangan, namun yang konfirm di tanggal 11 Oktober baru Pak Ganjar, ini pun sesuai permintaan beliau untuk dimajukan karena padatnya jadwal kegiatan,” kata Steering Committee, Lukman Noor dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Berdasarkan pamflet beredar, acara bertajuk Demokrasi dan Partisipasi; Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia seharusnya digelar pada Sabtu 14 Oktober 2023. Namun, berubah lebih awal menjadi Rabu 11 Oktober 2023 besok, pukul 10.00 WIB.

Bacapres

Hanya Ganjar Pranowo yang konfirmasi bisa hadir dalam adu gagasan kali ini. Sementara dua Bacapres lain, seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tertulis masih dalam konfirmasi dengan jadwal hari berbeda.

Acara tersebut, menurut Lukman, diadakan untuk memberikan ruang para bacapres untuk menyampaikan gagasan mereka. “Acara sepertinya berubah format dari semula panel hadir dalam waktu yang sama menjadi serial, disesuaikan dengan waktu kesediaan jadwal mereka,” tutur Lukman.

Halaman:
1 2
      
