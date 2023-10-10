Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Para Raja dan Sultan Kalimantan Dukung dan Ingatkan Ganjar Pranowo untuk Melayani Rakyat jika Menjadi Presiden

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:37 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Para tokoh masyarakat adat serta keturunan keluarga raja dan sultan di Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan siap mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Gusti Tengku Kadran dari Kesultanan Kotawaringin menyampaikan tekad tersebut setelah pihaknya mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

“Ini akan menjadi saksi bahwa kami ikut berjuang untuk Pak Ganjar,” ungkapnya dalam keterangan pers, Senin (9/10/2023).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya menyatakan dukungan saat silaturahmi dengan sukarelawan Ganjar dari Dinasti Nusantara di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng.

“Seorang pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Semoga nanti bisa ke Kalimantan Tengah dan tentunya bisa ke tempat kami,” ujarnya.

Para tokoh masyarakat, raja dan sultan dari berbagai wilayah di Kalimantan dikenalkan dengan sosok Ganjar yang diyakini masih memiliki garis keturunan dari keluarga kerajaan di wilayah Jawa dan Sunda.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya bersama Dinasti Nusantara melakukan diskusi dan diakhiri dengan menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia dengan menandatangani surat pernyataan dan spanduk.

Adapun yang hadir dalam sesi diskusi itu adalah Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II dari Yogyakarta, KPH Andi Bau Malik Brammamase Karaenta Tukajannangngang Satrio Sasmito dari Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan dan KPH H Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah Adityadiningrat.

