Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dari Petani hingga Buruh di Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:02 WIB
Dari Petani hingga Buruh di Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres
Petani Dukun Gibran Jadi Cawapres (foto: MPI/Andrian)
A
A
A

INDRAMAYU - Dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) terus mengalir. Warga Indramayu dari berbagai elemen masyarakat pun ramai-ramai mendeklarasikan dukungan mereka untuk putra Presiden Joko Widodo tersebut. Bolone Mase Gibran Indramayu pun hari ini serentak menggelar deklarasi di 9 lokasi berbeda di Indramayu.

"Kami berharap Gibran bisa menjadi Cawapres," kata Koordinator Bolone Mase Gibran Indramayu, Sahroni, kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (11/10/2023).

Sahroni mengatakan, lokasi deklarasi pertama dilakukan di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, dengan segmen kelompok petani sejumlah 35 orang.

Lokasi kedua di Desa Kedungwungu, Kecamatan Gabuswetan, dengan segmen kelompok buruh bangunan sejumlah 35 orang. Lokasi ketiga di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, dengan segmen kelompok petani sejumlah 25 orang.

Kemudian lokasi keempat di Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, dengan segmen kelompok pedagang kaki lima sejumlah 25 orang. Lokasi kelima di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, dengan segmen kelompok koperasi petani sejumlah 25 orang. Lokasi keenam di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, dengan segmen kelompok buruh bangunan sejumlah 25 orang.

Selanjutnya, ujar Sahroni, lokasi ketujuh di Desa/Kecamatan Gantar, dengan segmen kelompok karang taruna atau pemuda sejumlah 25 orang. Lokasi kedelapan di PT Harta Beton Desa/Kecamatan Patrol, dengan segmen buruh, sejumlah 25 orang.

"Lokasi terakhir di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, dengan segmen kelompok karang taruna atau pemuda sejumlah 20 orang," ujar dia.

Salah seorang warga, Jojo Sutrisno menuturkan, Gibran yang kini menjabat sebagai Walikota Solo adalah pemimpin muda yang punya bakat. Selain itu, Ia juga punya talenta dan juga jujur dalam bekerja.

"Figur tersebut sangat cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami semua mendukung Mas Gibran untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement