Dari Petani hingga Buruh di Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres

INDRAMAYU - Dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) terus mengalir. Warga Indramayu dari berbagai elemen masyarakat pun ramai-ramai mendeklarasikan dukungan mereka untuk putra Presiden Joko Widodo tersebut. Bolone Mase Gibran Indramayu pun hari ini serentak menggelar deklarasi di 9 lokasi berbeda di Indramayu.

"Kami berharap Gibran bisa menjadi Cawapres," kata Koordinator Bolone Mase Gibran Indramayu, Sahroni, kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (11/10/2023).

Sahroni mengatakan, lokasi deklarasi pertama dilakukan di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, dengan segmen kelompok petani sejumlah 35 orang.

Lokasi kedua di Desa Kedungwungu, Kecamatan Gabuswetan, dengan segmen kelompok buruh bangunan sejumlah 35 orang. Lokasi ketiga di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, dengan segmen kelompok petani sejumlah 25 orang.

Kemudian lokasi keempat di Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, dengan segmen kelompok pedagang kaki lima sejumlah 25 orang. Lokasi kelima di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, dengan segmen kelompok koperasi petani sejumlah 25 orang. Lokasi keenam di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, dengan segmen kelompok buruh bangunan sejumlah 25 orang.

Selanjutnya, ujar Sahroni, lokasi ketujuh di Desa/Kecamatan Gantar, dengan segmen kelompok karang taruna atau pemuda sejumlah 25 orang. Lokasi kedelapan di PT Harta Beton Desa/Kecamatan Patrol, dengan segmen buruh, sejumlah 25 orang.

"Lokasi terakhir di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, dengan segmen kelompok karang taruna atau pemuda sejumlah 20 orang," ujar dia.

Salah seorang warga, Jojo Sutrisno menuturkan, Gibran yang kini menjabat sebagai Walikota Solo adalah pemimpin muda yang punya bakat. Selain itu, Ia juga punya talenta dan juga jujur dalam bekerja.

"Figur tersebut sangat cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami semua mendukung Mas Gibran untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan," tutur dia.