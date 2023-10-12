Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menteri Basuki: Hasil Dialog Nasional Tentang Air Dukung Visi Indonesia Emas 2045

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:49 WIB
Menteri Basuki: Hasil Dialog Nasional Tentang Air Dukung Visi Indonesia Emas 2045
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hadiri Peluncuran Laporan Hasil Dialog Nasional Tentang Air di Indonesia (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Bali - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Peluncuran Laporan Hasil Dialog Nasional Tentang Air di Indonesia di Bali, Rabu (11/10/2023). Kegiatan yang juga dihadiri oleh Principal Administrator Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Xavier Leflaive dan Sekretaris Jenderal Asia Water Council/Dewan Air Asia (AWC) Yongdeok Cho merupakan Side Event dari rangkaian acara 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum 2024 di Bali.

Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan, hasil dari Dialog Nasional tentang Air yang berlangsung sejak Juli 2022 hingga Juni 2023 tersebut menunjukkan pentingnya air dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas untuk tahun 2045.

"Acara ini juga bersinergi dengan 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum 2024 besok. Hasil Dialog Nasional ini juga selaras dengan tema umum World Water Forum ke-10 yakni Water for Shared Prosperity dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh peserta pertemuan. Selain itu juga berkontribusi pada proses regional World Water Forum," kata Menteri Basuki.

 

Dirinya menjelaskan Dialog Nasional tentang Air di Indonesia merupakan hasil kemitraan yang kuat antara Kementerian PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Asia Water Council, dan OECD.

"Keterlibatan yang kuat dengan para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia dan luar negeri menjadikan Dialog Nasional tentang Air sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman di tingkat internasional, dan untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan sesuai dengan konteks dan mencerminkan kebutuhan Indonesia," kata Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/11/3179166//bank_dbs_isf-USK6_large.jpg
Bank DBS Ungkap 5 Tren yang Membentuk Arah Sustainable Financing Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement