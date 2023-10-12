Menteri Basuki: Hasil Dialog Nasional Tentang Air Dukung Visi Indonesia Emas 2045

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hadiri Peluncuran Laporan Hasil Dialog Nasional Tentang Air di Indonesia (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Bali - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Peluncuran Laporan Hasil Dialog Nasional Tentang Air di Indonesia di Bali, Rabu (11/10/2023). Kegiatan yang juga dihadiri oleh Principal Administrator Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Xavier Leflaive dan Sekretaris Jenderal Asia Water Council/Dewan Air Asia (AWC) Yongdeok Cho merupakan Side Event dari rangkaian acara 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum 2024 di Bali.

Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan, hasil dari Dialog Nasional tentang Air yang berlangsung sejak Juli 2022 hingga Juni 2023 tersebut menunjukkan pentingnya air dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas untuk tahun 2045.

"Acara ini juga bersinergi dengan 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum 2024 besok. Hasil Dialog Nasional ini juga selaras dengan tema umum World Water Forum ke-10 yakni Water for Shared Prosperity dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh peserta pertemuan. Selain itu juga berkontribusi pada proses regional World Water Forum," kata Menteri Basuki.

Dirinya menjelaskan Dialog Nasional tentang Air di Indonesia merupakan hasil kemitraan yang kuat antara Kementerian PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Asia Water Council, dan OECD.

"Keterlibatan yang kuat dengan para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia dan luar negeri menjadikan Dialog Nasional tentang Air sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman di tingkat internasional, dan untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan sesuai dengan konteks dan mencerminkan kebutuhan Indonesia," kata Menteri Basuki.