Rayakan HUT ke-9, DPD Perindo Langkat: Kami Selalu Hadir di Tengah Masyarakat

Erwin Syahputra Nasution , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:24 WIB
Rayakan HUT ke-9, DPD Perindo Langkat: Kami Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
DPD Perindo Langkat berikan bantuan kepada korban banjir (Foto: MPI)
LANGKAT - DPD Partai Perindo Langkat selalu hadir di tengah masyarakat. Hal itu juga berlaku saat menggelar syukuran atas HUT ke-9 Perindo dengan menggelar syukuran dengan berbagi tali asih kepada ratusan anak yatim piatu di kantornya di Jalan Sudirman, Stabat, Langkat, Sumut, Kamis (12/10/2023).

Acara HUT ke-9 Partai Perindo tersebut dihadiri Ketua Bidang Kesehatan DPP Perindo Sortaman Saragih yang merupakan Calon Anggota (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumut 3, Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sumut Thomas Saputra yang merupakan Caleg DPRD Sumut dari Dapil Binjai-Langkat, serta kader dan caleg tingkat provinsi dan Langkat.

Ketua DPD Partai Perindo Langkat, Lucky Saputra mengatakan bahwa pihaknya mengundang anak yatim-piatu sebagai wujud rasa syukur dan Partai Perindo dapat selalu hadir di tengah masyarakat sebagai wujud rasa kepedulian sesama.

"Kami mengundang ratusan anak yatim-piatu sebagai wujud rasa syukur dan Perindo dapat selalu hadir di tengah masyarakat sebagai wujud rasa kepedulian sesama," kata dia,

