Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KJRI Melbourne Gandeng Ditjen Imigrasi untuk Tingkatkan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:10 WIB
KJRI Melbourne Gandeng Ditjen Imigrasi untuk Tingkatkan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Foto: KJRI Melbourne.
A
A
A

MELBOURNE – Guna meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, KJRI Melbourne menjalin kerja sama dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian (Dit. Sistik), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi). 'Kerja intensif bersama' ini dilakukan pada kunjungan kerja Dit. Sistik ke KJRI Melbourne pada 9-14 Oktober 2023.

Delegasi Dit. Sistik yang dipimpin oleh Indra Sakti Suherman selaku Subkoordinator Pengelolaan Data dan Laporan Perlintasan melakukan pendampingan teknis dalam bentuk pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan SIMKIM untuk penerbitan paspor, penyiapan peralatan mobile SIMKIM untuk layanan paspor dengan sistem ‘jemput bola’, troubleshooting pada masalah perangkat keras dan lunak.

Selain itu dilakukan pula konsultasi dan pembahasan mendalam mengenai masalah-masalah keimigrasian yang dihadapi oleh KJRI, terkait proses penerbitan paspor bagi WNI dengan kasus khusus, termasuk penerbitan paspor bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, serta mengenai isu-isu kekonsuleran lainnya.

Pendampingan teknis dan konsultasi isu keimigrasian ini menjadi sangat penting dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri, khususnya pada wilayah kerja KJRI Melbourne yaitu Victoria dan Tasmania, dimana terdapat sekira 18.000 WNI, yang memerlukan layanan paspor dan dokumen kependudukan lainnya. Indra menjelaskan bahwa paspor merupakan bukti dan identitas utama mengenai status kewarganegaraan seseorang ketika berada di luar negeri,

“Paspor itu seperti nyawa ketika berada di luar tanah air, karena itu lah bukti bahwa seseorang itu adalah Warga Negara Indonesia,” kata Indra.

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, WNI dapat terancam kehilangan status kewarganegaraannya apabila Yang Bersangkutan berada di luar negeri selama lima tahun berturut-turut dan tidak memberitahu pada Perwakilan RI yang merangkap wilayah tempat Yang Bersangkutan berdomisili.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168181//buronan-6Ty9_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162721//pemerintah-NCpg_large.jpg
Feri Amsari: Dirjen Imigrasi dari Internal Lebih Paham Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162639//viral-cuUb_large.jpg
Sejumlah Wanita Cantik Asal Vietnam Diamankan Imigrasi di PIK, Sempat Sembunyi di Rooftop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162241//dpr-WJlP_large.jpg
Dirjen Imigrasi Akan Diambil dari Internal, Begini Respons DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159133//ilustrasi-JrAw_large.jpg
Gempa 8,8 SR di Rusia Picu Rangkaian Peringatan Tsunami, Kemlu RI Pantau Situasi WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086265//gandeng-ditjen-imigrasi-djp-jakut-perkuat-penegakan-hukum-0GaflHDK2L.jpg
Gandeng Ditjen Imigrasi, DJP Jakut Perkuat Penegakan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement