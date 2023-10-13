Penertiban Ratusan Pedagang di Jalur Puncak Termasuk Warpat Ditunda, Ini Alasannya

BOGOR - Penertiban ratusan lapak pedagang di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor ditunda. Penundaan ini dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan.

"Yang jelas dalam rapat, kaitan dengan pembongkaran bukan gak jadi, tapi ditunda," kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid, Kamis (12/10/2023).

Pembongkaran tersebut masih harus dilakukan pendalam oleh pihak-pihak terkait karena berkaitan denhan kondusifitas di Kabupaten Bogor.

BACA JUGA: Satpol PP Tertibkan Puluhan Lapak PKL di Bogor

"Jangan sampai ketika dilakukan eksekusi nanti muncul masalah baru, karena diilustrasikan di beberapa tempat, di luar wilayah Jawa banyak pembongkaran yang mengarah akhirnya pada kerusuhan, itu yang kita jaga," ungkapnya.

Selain itu, penundaan juga berkaitan dengan munculnya surat-surat yang dimiliki oleh beberapa pedagang. Hal itu perlu penanganan yang berbeda dibandingkan dengan tidak memiliki surat.

"Ada beberapa bangunan yang muncul, yang tadinya tidak terdeteksi kaitan SPH/Akte Jual Beli di tanah SSBB. Itu perlu pendalaman, perberlakuannya berbeda dengan yang dilakukan oleh roda 4 (PKL). Jadi harus dilakukan peneguran yang dilakukan oleh Dinas Tata Bangunan, teguran 1,2,3 yang dilakukan sepanjang 7 hari (3x7 hari)," jelasnya.

BACA JUGA:

"Kemudian dilimpahkan ke DPKPP, DPKPP melimpahkan ke Satpol PP, Satpol PP nanti melakukan peneguran 7, 3, 1 (hari)," sambung Cecep.

Sehingga, pihaknya akan mengedepankan kondusifitas di wilayah Kabupaten Bogor. Yang pasti, apabila sudah ada perintah dari pimpinan terkait penertiban akan langsung dilakukan.