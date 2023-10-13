Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penertiban Ratusan Pedagang di Jalur Puncak Termasuk Warpat Ditunda, Ini Alasannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |00:48 WIB
Penertiban Ratusan Pedagang di Jalur Puncak Termasuk Warpat Ditunda, Ini Alasannya
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Penertiban ratusan lapak pedagang di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor ditunda. Penundaan ini dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan.

"Yang jelas dalam rapat, kaitan dengan pembongkaran bukan gak jadi, tapi ditunda," kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid, Kamis (12/10/2023).

Pembongkaran tersebut masih harus dilakukan pendalam oleh pihak-pihak terkait karena berkaitan denhan kondusifitas di Kabupaten Bogor.

"Jangan sampai ketika dilakukan eksekusi nanti muncul masalah baru, karena diilustrasikan di beberapa tempat, di luar wilayah Jawa banyak pembongkaran yang mengarah akhirnya pada kerusuhan, itu yang kita jaga," ungkapnya.

Selain itu, penundaan juga berkaitan dengan munculnya surat-surat yang dimiliki oleh beberapa pedagang. Hal itu perlu penanganan yang berbeda dibandingkan dengan tidak memiliki surat.

"Ada beberapa bangunan yang muncul, yang tadinya tidak terdeteksi kaitan SPH/Akte Jual Beli di tanah SSBB. Itu perlu pendalaman, perberlakuannya berbeda dengan yang dilakukan oleh roda 4 (PKL). Jadi harus dilakukan peneguran yang dilakukan oleh Dinas Tata Bangunan, teguran 1,2,3 yang dilakukan sepanjang 7 hari (3x7 hari)," jelasnya.

 BACA JUGA:

"Kemudian dilimpahkan ke DPKPP, DPKPP melimpahkan ke Satpol PP, Satpol PP nanti melakukan peneguran 7, 3, 1 (hari)," sambung Cecep.

Sehingga, pihaknya akan mengedepankan kondusifitas di wilayah Kabupaten Bogor. Yang pasti, apabila sudah ada perintah dari pimpinan terkait penertiban akan langsung dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458/mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729/manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/338/3129795/satpol_pp-j6TG_large.jpg
Bongkar Tenda Pedemo RUU TNI di DPR, Kasatpol PP Ditegur Pramono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3105938/parkir_liar-oiQL_large.jpg
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3035085/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-bantah-lakukan-pelanggaran-disiplin-dWiLQn4Fwm.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti Bantah Lakukan Pelanggaran Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034943/dicopot-dari-kasatpol-pp-jaksel-nanto-dwi-subekti-cacat-hukum-DSA7VXQcFK.jpg
Dicopot dari Kasatpol PP Jaksel, Nanto Dwi Subekti : Cacat Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement